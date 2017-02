Manifestantes continuam na porta de batalhão

Mulheres de policiais militares continuavam acampadas em frente ao Quartel do Comendo Geral da Polícia Militar (PM) do Espírito Santo, em Maruípe, Vitória, no início da manhã desta quarta-feira (15).

Por volta das 8h, três mulheres eram vistas no local.

Nessa terça-feira (14), a Justiça determinou a retirada imediata das manifestantes das portas dos quartéis. Dez esposas e mães de PMs foram identificadas e deverão pagar multa de R$ 10 mil por dia cada um caso não deixem os bloqueios.

Na noite dessa terça, após se reunirem com um advogado, algumas mulheres citadas na decisão da Justiça decidiram manter o bloqueio. O anúncio da decisão à imprensa foi feito por uma porta-voz do grupo das mulheres, cujo nome não está citado na lista.