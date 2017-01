Estudantes protestam contra aumento da passagem do Transcol em Vitória

Os estudantes saíram da Ufes por volta das 19 horas, mais de duas horas depois do horário marcado para o início do protesto contra o aumento da passagem dos ônibus do Transcol.

Os manifestantes seguiram pela Avenida Fernando Ferrari, em direção à Reta da Penha. Durante o percurso, os estudantes ocupam as três faixas das vias. A intenção do grupo é caminhar até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o trânsito nessas vias está intenso e fluindo lentamente, já que os carros têm que seguir devagar atrás dos manifestantes.

Quatro viaturas da Polícia Militar e alguns policiais a pé acompanham o protesto. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) entre os manifestantes há pessoas encapuzadas fazendo pichações ao longo do percurso. Também há pessoas ingerindo bebidas alcoólicas durante o protesto.