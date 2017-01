“Mar do Caribe”chama atenção de turistas e capixabas em São Mateus

Praias com aspecto paradisíaco e um tom azul característico do mar do Caribe têm atraído a atenção no litoral do Estado. O fenômeno das águas mais claras é explicado por especialistas e está associado à falta de chuvas e aproximação de uma corrente com águas frias e profundas do oceano.

A praia de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, é uma das que têm encantado banhistas. A auxiliar administrativo Maria Lucia Schuitz, por exemplo, saiu de Vila Velha com a família

para conhecer a praia. “Disseram que a água estava bem azul aqui e decidimos vir conhecer. Adoramos o lugar, é seguro e sossegado”, elogiou.

As amigas Sabrina Cosme, 21, e Daniele Espíndola, 15, também decidiram ir a Urussuquara, após verem fotos do lugar circulando na internet. “Ficamos curiosas porque nas fotos parecia o Caribe. Viemos com a família toda para passar a tarde aqui”, lembrou Sabrina.

O diretor técnico do Instituto Estadual do Meio Ambiente, Albertoni Santana Pereira, explicou o que está deixando o litoral do Estado ainda mais bonito. Segundo ele, as águas estão mais claras devido à aproximação de águas profundas e frias do Oceano Altlântico, um fenômeno chamado ressurgência,

que geralmente acontece nesta época do ano. “Esse processo consiste na subida à superfície de águas profundas ricas em nutrientes e oxigênio e pobres em relação a sedimentos, o que deixa a água mais cristalina”, explicou.

Além disso, o biólogo marinho e doutor em Ecologia de Ecossistemas Werther Krohling esclareceu

que, como é um período de poucas chuvas, os rios estão despejando menor quantidade de sedimentos

na água do mar.

“Isso faz com que diminua a quantidade de material particulado em suspensão. Essas partículas

ajudam a bloquear a entrada de luz na água, tornando ela mais turva. Então se os rios têm menor descarga desse material, a luz vai penetrar mais facilmente na água, tornando-a mais clara”, detalhou.

Somado a esses fatores, os ventos mais fracos remexem menos o fundo do mar, fazendo com que a areia

do fundo fique mais tempo depositada, não indo para a superfície.

Reportagem de Verônica Aguiar e Edson Sodré Rocha.

Veja as fotos do mar: