Marido denuncia cartomante ao Procon

A promessa era “trazer de volta a mulher amada em sete dias”, mas não foi cumprida. Diante da desilusão, um marido registrou reclamação no Procon de Vitória contra a cartomante que não conseguiu reverter o divórcio.

Na ação, registrada no órgão, ele solicita que o dinheiro pago à profissional seja totalmente devolvido, e alega que ainda sofre pela separação.

Segundo a coordenadora de Assuntos Jurídicos e Econômicos do Procon de Vitória, Mariana Benincá Machado Rocha, os consumidores precisam ter sempre atenção quanto aos detalhes e pesquisar sobre o responsável pelo serviço antes de adquirir e efetuar o pagamento. “Isso ajuda a evitar transtornos”, ressaltou.

Outro caso inusitado aconteceu na Serra. Uma mulher grávida e seu marido foram ao Procon municipal para dar queixa sobre a falta de ar-condicionado em um supermercado do bairro onde moram.

De acordo com o diretor do Procon da Serra, Sérgio Rocha Menegheli, o marido reclamou que esteve no supermercado com a mulher e dois filhos e que eles não aguentaram fazer compras com o ambiente abafado pela falta de ar-condicionado.

“Ele achou um absurdo ter de passar por aquela situação, principalmente pelo fato de a mulher estar grávida”, disse Menegheli.

O diretor explicou que, nesse caso, não existe uma fundamentação jurídica para abertura de um processo contra a empresa.

“Não podemos obrigar o estabelecimento comercial a fornecer ar-condicionado no local para os consumidores. Cabe à empresa decidir como vai administrar o seu negócio”, disse ele.

No Procon da Serra, cerca de 10 mil atendimentos gerais foram feitos no decorrer deste ano. Já em Vitória, foram 8.675 reclamações em 2016.

Quando os consumidores se sentirem lesados pela falha em serviços e produtos, eles podem buscar o auxílio dos órgãos para analisar a situação e tirar dúvidas.

Nos casos de produtos ou serviços fornecidos por empresas, por exemplo, a orientação é verificar se elas são realmente confiáveis e se têm serviço de atendimento ao consumidor (SAC) eficiente.

A reportagem completa você confere na edição deste sábado (31) de A Tribuna.

Reportagem: Thaíssa Dilly