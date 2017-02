Marinha brasileira vai desativar seu único porta-aviões

A Marinha do Brasil vai desativar seu único porta-aviões. De acordo com comunicado, a decisão foi tomada após várias tentativas sem sucesso de recuperar a capacidade operativa do NAe “São Paulo”.

A desmobilização do porta-aviões acontecerá ao londo dos próximos três anos. Com essa desativação, um novo porta-aviões já com aeronaves entra para a lista de prioridades de aquisições da Marinha. Segundo o comunicado, “o custo de aquisição desse novo binômio será substancialmente menor que o de modernização do NAe ‘São Paulo’ e de obtenção de novas aeronaves compatíveis com o NAe, já que as aeronaves AF-1 deverão estar no final de sua vida quando o ‘São Paulo’ terminasse sua modernização”.

O “São Paulo” foi comprado da Marinha Nacional da França e incorporado à brasileira no ano 2000.