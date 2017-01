Massacre em Roraima foi “acerto interno de contas”, diz ministro

O ministro Alexandre de Moraes, da Justiça e Cidadania, afirmou nesta sexta-feira (6) que a morte de 33 presos em Roraima não foi provocada por retaliação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) contra a Família do Norte (FDN). As mortes ocorreram durante uma rebelião na Penitenciária Agrícola de Boa Vista (PAMC).

De acordo com Moraes, só havia membros do PCC na unidade, pois integrantes do FDN teriam sido transferidos pelo governo de Roraima após uma rebelião em 2016. “Primeiro que nesse presídio houve separação entre as facções, segundo as informações que nos foram passadas”, afirmou.

O ministro afirmou ainda que “todos eram da mesma facção, todos eram do PCC”. “A informação que nós temos é que foi um acerto de contas interno.”

As declarações foram dadas durante a apresentação do Plano Nacional de Segurança Pública, em Brasília.

O motim na PAMC ocorreu na madrugada desta sexta e terminou com a maioria das vítimas decapitada, desmembrada ou teve o coração arrancado. Os corpos foram jogados em um corredor que dá acesso as alas.

Segundo o governo, os detentos quebraram os cadeados e invadiram a Ala 5, a cozinha e o cadeião, onde estavam os presos de menor periculosidade e mataram os detentos. Os agentes penitenciários afirmaram que não houve fugas.