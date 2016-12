Matrícula na rede pública começa nesta segunda

Os alunos que desejam ingressar em uma das mais de 500 escolas da rede estadual poderão realizar a pré-matrícula via internet, a partir desta segunda-feira (26), por meio do site da Secretaria de Estado da Educação, no banner Chamada Pública Escolar 2017.

O prazo para pré-matrícula segue até o dia 6 de janeiro. Após esse período, os pais devem ir às escolas para efetuar a matrícula, que será de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. A lista dos alunos e as suas respectivas escolas será divulgada no site da Sedu no dia 30 de janeiro.

Podem solicitar vaga estudantes matriculados nas redes públicas municipais, federal ou privada e também quem não esteja matriculado em redes de ensino.

No momento da pré-matrícula, o aluno que deseja estudar nas escolas de ensino regular, integral e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderá escolher até cinco escolas, em ordem de preferência.

Quem não tem acesso à internet pode ir à escola estadual mais próxima para fazer a pré-matrícula.