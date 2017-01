Matrícula nas escolas de Vitória começa nesta segunda

Pais, responsáveis e alunos devem ficar atentos ao calendário da rede municipal de ensino de Vitória, que dá início nesta segunda-feira (9) ao período de matrículas. A efetivação de novas matrículas para o ano letivo de 2017 nas 52 escolas municipais de ensino fundamental (Emefs) para os alunos cadastrados no sistema de gestão escolar vai até o dia 27 deste mês.

São ofertadas cerca de 3.717 vagas do 1º ao 9º ano. Na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) são 1.810 vagas para alunos com mais de 15 anos. O ano letivo em todas as escolas da rede começa no dia 6 de fevereiro.

As famílias cadastradas no sistema serão convocadas pela escola para efetivação da matrícula. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Seme), a convocação será de acordo com a posição na lista de cadastro para solicitação de vagas. Ela só será encerrada quando todas as vagas disponíveis forem preenchidas ou não existirem mais solicitações.

Cabe à direção das escolas e às respectivas secretarias escolares realizar o cadastramento eletrônico unificado. Além disso, o encaminhamento da matrícula é feito de acordo com o endereço apresentado pela família, onde houver disponibilidade de vaga.

Para a efetivação da matrícula, basta o responsável pelo aluno comparecer à unidade de ensino com os documentos originais em mãos: documento de identificação do pai/mãe ou responsável; comprovante de residência; documento de identificação do estudante; histórico ou declaração escolar e laudo médico para o estudante com deficiências e/ou transtornos do desenvolvimento.

A qualquer momento, as famílias podem solicitar vaga para o aluno que ainda não faz parte da rede pública de ensino de Vitória. Basta comparecer à secretaria da escola mais próxima e indicar as unidades de preferência.