MC Carol vai pedir de R$ 100 mil a R$ 200 mil por cada ofensa na web

MC Carol foi à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), no Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (26), para prestar queixa dos comentários racistas que recebeu de um grupo de pessoas em sua página no Facebook. Ela chegou ao local por volta das 10h e foi ouvida pelos investigadores.

“Tem muita gente me apoiando, dando força para denunciar. Espero justiça”, disse Carol. “Me senti de alma lavada e sei que represento outras pessoas que passaram por isso.”

A MC ainda disse que foi orientada pela empresária a não revidar as ofensas. “Não me aborreci. Fui tocar minha vida. Acho que ainda falta muito para melhorar a questão do racismo no Brasil.”

A cantora já foi ofendida outras vezes nas redes sociais. Agora, no entanto, a dimensão foi bem maior. “Desta vez, foram mais de 400 comentários e curtidas. Vamos pedir uma indenização de R$ 100 mil a R$ 200 mil de cada pessoa que a atacou, numa ação cível. Poderia ser mais”, disse a advogada da artista, Ana Paula Paulino.