MEC abre inscrições para supletivo sem aula

Jovens e adultos que não possuem diploma de ensino fundamental ou médio terão oportunidade de conseguir o certificado de forma rápida fazendo o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), com inscrições abertas no próximo dia 7.

A prova, que é gratuita, será no dia 8 de outubro e vai servir para fins de certificação de conclusão de estudos; tarefa essa que, até ano passado, cabia ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os endereços exatos só serão divulgados após a inscrição e, de acordo com o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, a expectativa é de que cerca de 17 mil alunos participem do exame no Espírito Santo.

Para obter o diploma de ensino fundamental é exigido que o candidato tenha completado 15 anos de idade até o dia da realização do Encceja. Já quem busca o diploma de certificação do ensino médio,

precisa ter no mínimo 18 anos completos no dia da prova.

Serão 30 questões objetivas, com quatro alternativas cada, distribuídas entre Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Matemática, História e Geografia, Ciências Naturais; além de uma redação.

Para ter o diploma, o aluno precisa alcançar 100 pontos de 200 em cada disciplina, ou seja, um

aproveitamento de 50%. Na redação, o mesmo critério.

Os resultados demoram três meses após a prova para serem divulgados e, depois, cada estudante deve buscar seu diploma na Secretaria de Estado da Educação.

De olho na oportunidade, a estudante Bruna de Oliveira, 20 anos, resolveu se inscrever para acelerar

a obtenção do tão sonhado diploma. “Nessa reta final de estudos, estou focando em questões de exatas, como Física. Acho que o Encceja vai facilitar minha trajetória, até por causa da quantidade menor de questões”, ponderou.

Prova será no dia 8 de outubro

O que é o Encceja

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é gratuito e pode ser utilizado para certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio.

Quem pode participar

Para certificado de ensino fundamental é exigido que o candidato tenha completado 15 anos de idade até o dia da realização do Encceja. Já para ensino médio precisa ter no mínimo 18 anos completos até a prova.

Quando acontecerá

Inscrições no www.portal.inep.gov.br: 7 a 18 de agosto.

Aplicação da prova: 8 de outubro.

Onde acontecerá

Os locais exatos em cada município, segundo o secretário de Educação, Haroldo Rocha, só serão divulgados após o fim das inscrições.

Como será a prova

O exame constitui-se de provas com 30 questões objetivas para cada área do conhecimento, além da redação.

Para o ensino fundamental:

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e uma proposta de Redação;

Matemática; História e Geografia;

Ciências Naturais.

Para o ensino médio:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e

suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Pontuação mínima

Exige-se que o estudante alcance 100 pontos de 200 em cada disciplina e na redação, ou seja, um aproveitamento de 50%.

Quando sai o resultado

Três meses após a prova, no site do Inep.