MEC quer Enem em um só dia

O Ministério da Educação (MEC) fará uma consulta pública para apresentar propostas de mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com isso, será possível que estudantes, professores e outras pessoas possam sugerir alterações na prova.

A consulta pública será lançada no site do ministério até o próximo dia 10. Uma das mudanças é passar o Enem de dois dias para um único dia. Outra proposta é que os “treineiros” – que fazem a prova como treino, por não terem concluído o ensino médio – não façam o exame, e sim um teste via internet.

Pelo novo modelo, estudantes que buscam o certificado de conclusão do ensino médio também não vão fazer o Enem. A ideia é incluí-los no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou em nota que, em relação à consulta pública, os itens ainda se encontram em estudo e que até o dia 10 serão definidos a data e os itens finais.

Reportagem: Kelly Kalle