Médico atende até 100 pacientes por dia

Flagrante foi feito pelo Conselho Regional de Medicina em pronto-socorro de Guarapari, mas caso não é isolado

Em um plantão de 12 horas, um médico atendeu até 103 pacientes na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Guarapari, o que equivale a uma média de oito pessoas a cada hora, ou uma a cada sete minutos.

Esse flagrante foi feito em maio deste ano durante uma vistoria do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM-ES). Mas, segundo o órgão, não é um p roblema isolado: ocorre em outros postos de saúde na Grande Vitória.

O presidente em exercício do CRM-ES, Aloizio Faria de Souza, lembrou que uma resolução, de 2010, orienta que os médicos façam até 40 atendimentos em um plantão de 12 horas, ou seja, um atendimento a cada 15 minutos, em média, em pronto-socorro, Pronto-Atendimentos (PAs) e UPAs.

Na mesma resolução, há a orientação de que os médicos atendam 16 pacientes a cada quatro horas, o que corresponde também a uma média de um atendimento a cada 15 minutos.

No dia da fiscalização, havia três profissionais, sendo dois atendendo em consultório (um desses plantonistas atendeu 103 pacientes) e outro responsável pela emergência.

“É um volume muito grande. Ele (médico) não poderia ter atendido nem a metade desses pacientes. O problema é que o poder público, nesse caso o municipal, não disponibiliza profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda. Então, o médico fica em uma situação complicada. Ele não pode deixar de atender, mas não pode fazer um atendimento de qualidade quando o seu patrão não lhe dá condições de trabalhar.”

E completou: “Mas isso não é isolado. É uma coisa crônica. Claro que não são em todas as unidades de saúde, não são em todos os municípios, mas existe com bastante frequência, principalmente em postos maiores de urgência e emergência, como alguns PAs e UPAs da Grande Vitória.”

Aloizio Faria destacou que essa fiscalização é feita desde 2010 em todo o Estado. Ao final, é feito um relatório, que é enviado ao gestor de saúde e, nos casos mais graves, ao Ministério Público, para cobrar providências.

Em outras fiscalizações foram encontradas irregularidades em postos de saúde, como falta de medicamentos, carência de médicos e demais profissionais da saúde.

Dossiê

Na última quarta-feira, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e os 27 conselhos regionais da categoria, incluindo o do Espírito Santo, entregaram ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, um dossiê de 15 mil páginas sobre as condições de 2.936 unidades de saúde do País.

.

O que constatou a fiscalização

UPA Guarapari

A visita teve a finalidade de averiguar a falta de medicamentos e avaliar as condições de funcionamento do local, mediante denúncia ao CRM-ES.

Um dos fatos que constam no relatório do CRM é que na maioria dos plantões houve excesso no número de pacientes atendidos por médicos, entre os quais o caso de um médico que atendeu a 103 pacientes.

Foram flagrado ainda consultórios médicos com macas rasgadas, aparelho de ar-condicionado com goteiras; paredes e portas demonstrando deficiência na manutenção preventiva e corretiva.

Flagrantes em outras unidades

No relatório do CRM consta que foram encontradas irregularidades em outras unidades de saúde (que não foram nominadas), tais como:

Falta de leitos nos PAs.

Unidades de Saúde com ambientes utilizados para mais de uma finalidade, como: sala de nebulização com vacina; sala de esterilização com curativo; sala de curativo com preparo e sala de enfermagem; corredor ou recepção utilizados como área de preparo, dentre outras.

Unidades Básicas de Saúde funcionando em imóveis adaptados para o atendimento proposto.

Deficiência em manutenção predial preventiva e corretiva denunciada por muitos ambientes com presença de mofo, infiltrações, rachaduras, pintura deficiente, portas danificadas, falta de reboco, e outras.

Carência de médicos e demais profissionais da saúde.

Algumas Unidades Básicas de Saúde visitadas apresentaram medicamentos e insumos de saúde com data de validade vencida.

Fonte: CRM-ES.

.

Plano de saúde

Grávida de cinco meses, a operadora de caixa Daniela Ferreira dos Santos, 34 anos, disse que teve dificuldade em encontrar um médico para fazer o seu pré-natal em uma unidade de saúde na capital. Então, ela optou por um plano de saúde, que é pago pela empresa onde trabalha.

.

“Reforçar a equipe”

Quem também já foi atendido em menos de 10 minutos por um clínico geral na rede municipal foi o frentista Genivaldo Santos, de 40 anos. “Estava com uma dor de cabeça muito forte e ele só passou remédio. Nem pediu exames. É preciso reforçar a quantidade de médicos para atender melhor a população.”

.

“Dar prioridade”

Os pescadores José Carlos Moraes, 55 anos, e Hermes dos Santos, 80, saíram em defesa dos médicos do PA da Praia do Suá. Eles disseram que às vezes o local fica cheio e os médicos fazem de tudo para atender.

“O problema é que muitos pacientes são de outros locais. Deveriam dar prioridade a quem é da região”, disse José Carlos.

.

“A qualidade fica comprometida”

Médicos da Grande Vitória relatam que quando precisam atender mais pacientes do que o recomendado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) percebem que a qualidade do atendimento fica comprometida.

Um clínico geral que atua na Grande Vitória – que pediu para seu nome ser preservado, assim como a unidade onde trabalha – contou que apenas três médicos chegam a atender 300 pacientes em um plantão em uma UPA 24h. Ou seja, cada um atende 100.

Esse número, segundo ele, gera o esgotamento físico e mental do médico. Ele admitiu que é possível deixar passar algo que não deixaria caso estivesse com a mente descansada. “A qualidade do trabalho fica comprometida”, afirmou.

O presidente Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) e vice-presidente da Confederação Nacional dos Médicos, Otto Baptista, frisou que o fato é corriqueiro.

“Essa sobrecarga compromete demais a qualidade do atendimento. O médico não dá conta, e isso gera a insatisfação do paciente.”

Segundo ele, nos PAs e UPAs da Grande Vitória há profissionais que chegam a atender 150 pacientes em um plantão de 12 horas. “Faltam médicos nas unidades básicas de saúde e há pacientes que poderiam ser atendidos na unidade, mas precisam buscar o PA.”

De acordo com o vice-corregedor do Conselho Federal de Medicina (CFM), Celso Murad, existe uma deficiência na atenção básica, e quando o paciente busca atendimento na unidade e não consegue, vai para o pronto-atendimento.

A maioria dos postos da rede pública, segundo ele, não tem condições adequadas de atendimento, pois faltam materiais, controle de entrada, triagem bem feita.

“Há uma utilização equivocada dos serviços de saúde, porque a população não tem outra saída.”

Profissionais relatam que a situação costuma ser pior nos bairros de periferia, onde menos pessoas têm acesso a planos de saúde.

O presidente em exercício do CRM-ES, Aloizio Faria de Souza, salientou que houve aumento da demanda pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “O desemprego, por conta da crise econômica, contribuiu para a migração de usuários de planos de saúde para o SUS, assim como o aumento da população e o envelhecimento das pessoas.”

.

Estratégias para melhorar serviço

As prefeituras da Grande Vitória estão adotando estratégias para melhorar o atendimento. Há mudanças na forma de agendamento e na informatização das unidades.

A Prefeitura de Guarapari afirmou que, desde a última sexta-feira, a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade conta com mais um médico plantonista para o turno diurno, diminuindo o tempo de espera dos pacientes; bem como fornecendo melhores condições de trabalho aos médicos para um atendimento melhor.

Em Vitória, a prefeitura informou que organizou processos de trabalho; informatizou a rede, ampliando o acesso onde consultas são agendadas com horário marcado, permitindo agilidade ao atendimento com redução do tempo de espera.

Acrescentou ainda que está em fase de implantação do agendamento on-line de forma gradativa nas unidades de saúde do município. Por meio dele, as consultas poderão ser agendadas pelo usuário em sua residência via internet.

A Prefeitura da Serra destacou que mudou o sistema de agendamento para garantir que a duração da consulta de cada paciente seja de, no mínimo, 15 minutos. Segundo a administração municipal, o médico com carga horária de oito horas por dia, por exemplo, atende de 30 a 32 pacientes diariamente.

Já a Prefeitura de Cariacica explicou que está investindo na informatização das unidades, para proporcionar a melhoria no tempo de atendimento.

Guarapari

A Secretaria de Saúde de Guarapari, onde o CRM constatou que um médico chegou a atender mais de 100 pacientes, informou que, a UPA de Guarapari atende como única porta de entrada de urgência e emergência.

Destacou que a cidade tem 120 mil habitantes e população flutuante, por ser turística, e que a média de atendimento no local é de cerca de 240 pacientes por dia.

Segundo a prefeitura, ela conta diariamente com seis médicos nas 24h de funcionamento, sendo três no plantão diurno (7h às 19h) e três no plantão noturno (19h às 7h).

.

.

Sindicato quer câmera em unidades

Câmeras em todos os prontos-atendimentos, para ajudar a identificar pessoas que depredam ou agridem profissionais é uma reivindicação do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes).

Uma médica foi agredida por uma paciente em busca de atendimento, no município de Cariacica, no último sábado. O ato foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento do município e pode auxiliar a polícia na investigação.

A Prefeitura de Cariacica explicou que o Pronto-Atendimento (PA) do Trevo de Alto Laje, desde o início deste ano, conta com quatro câmeras ligadas à Central de Videomonitoramento da prefeitura, que é interligada ao Ciodes.

De acordo com a administração municipal do prefeito Geraldo Luzia Junior, o Juninho, o sistema permite um acompanhamento, em tempo real, da movimentação na unidade, o que proporciona mais segurança aos pacientes e servidores.

Segundo o presidente do Simes e vice-presidente da Confederação Nacional dos Médicos (CNM), Otto Baptista, o sindicato reivindica que as outras prefeituras tenham a mesma iniciativa e também façam esse tipo de investimento, para promover a segurança.

Segundo ele, está em discussão com outros órgãos um modelo de ação para identificar quem vai a esses locais e danifica a estrutura ou agride trabalhadores.

Otto Baptista frisou que é preciso criar condições para identificar essas pessoas, para que sejam punidas, de acordo com o ato que cometeram.

.

Reportagem especial de Eliane Proscholdt e Verônica Aguiar para o jornal A Tribuna do dia 26/07/2017