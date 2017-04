Médico é preso acusado de matar a noiva e simular acidente

O médico Celso Luis Ramos Sampaio, de 61 anos, foi preso nesta sexta-feira (28), acusado de dopar e matar a princesa pomerana Rayane Luiza Berger, 23, em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado.

A morte da vítima a princípio foi tratada como um acidente de carro. Porém, as investigações apontaram que Rayane havia sido assassinada pelo médico, noivo dela na época da morte.

O corpo da vítima foi encontrado na tarde do dia 7 de junho de 2015, em um rio, dentro do carro dela. Na ocasião, acreditava-se que Rayane havia perdido o controle da direção do veículo e caído dentro do rio.

O delegado responsável pelo caso, Olair José dos Santos, confirmou que no corpo da jovem havia a presença de um remédio usado como sedativo em cirurgias.

O pai da vítima, Wilson Berger, 51, afirmou que desde o suposto acidente, desconfiava que a filha havia sido vítima de assassinato. Ele declarou que antes de morrer, a Rayane foi a uma lanchonete com o noivo, e que uma conhecida da família teria visto o momento em que o médico pingou, escondido, um líquido no suco que a vítima estava bebendo.

“Enquanto o corpo dela estava sendo liberado do DML de Colatina, o meu concunhado recebeu uma mensagem de uma conhecida dizendo que viu a minha filha chorando na lanchonete. Que ela levantou para ir no banheiro e que o homem que estava com ela pingou um líquido no suco dela. Depois ela voltou para a mesa, tomou o suco, comeu o lanche e eles foram embora”, destacou Wilson.

O pai relatou que o resultado do laudo de necropsia apontou a presença de uma grande quantidade de sedativo no corpo de Rayane.

Imagens de câmeras de videomonitoramento foram analisadas e comprovaram que, na versão do médico, havia controvérsias.

Contra o médico foi expedido um mandado de prisão por homicídio. Ele foi preso enquanto trabalhava, em um hospital do município, e não resistiu à prisão. O médico foi encaminhado ao presídio.

Reportagem de Simony Giuberti