Médico que acumulava sete cargos públicos no Estado é condenado pela Justiça

Um médico que acumulava sete cargos públicos no Sul do Estado teve condenação por improbidade administrativa mantida pela Justiça. O médico estava vinculado de forma ilegal aos municípios de Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Anchieta, possuindo uma carga horária semanal de 180 horas. O julgamento aconteceu na Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

O acusado foi condenado a devolver os valores recebidos como salário e ao pagamento de multa fixada em oito vezes o valor da última remuneração recebida nos cargos. Os valores da multa serão revertidos para cada município. Além disso, ele foi condenado a perda dos cargos públicos e a suspensão dos direitos políticos por três anos.

A defesa do médico alegou que a Lei de Improbidade Administrativa seria inconstitucional por desrespeitar a tramitação das leis nas casas legislativas. No entanto, o relator do caso, o desembargador Samuel Meira Brasil Junior, afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a lei é constitucional.

“O servidor público que exerce a função de médico e presta serviços à população, devidamente remunerado pelo Poder Público, pode ser punido pela prática de atos de improbidade. Dessa maneira, cabe a condenação por ato ímprobo que viola princípios administrativos a conduta praticada com dolo, ainda que genérico, dispensado o prejuízo ao erário público”, relatou o magistrado.