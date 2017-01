Médicos indicam boné contra calvície

O boné já virou um aliado no tratamento contra a calvície. O acessório, que antes era usado apenas para esconder as falhas e poderia piorar o problema de queda de cabelo, agora está sendo indicado pelos médicos.

Os novos bonés ou capacetes usados no tratamento de calvície e de queda de cabelo são equipados com pequenas lâmpadas de luz vermelha ou azul, os LEDs.

De acordo com médicos, a luz vermelha fornece energia para as células e nutre os folículos, estimulando o crescimento dos fios. “As luzes de LED estimulam a vascularização do couro cabeludo e, com isso, o crescimento dos fios”, diz a dermatologista Karina Mazzini.

Os resultados, no geral, são visíveis em três meses, mas podem variar conforme a resposta de cada paciente, segundo Victor Oliveira engenheiro e diretor de marketing da empresa Cosmedical, uma das fabricantes de bonés de LED.

Para a dermatologista Alessandra de Melo, o equipamento pode ser usado em casa e é indicado como complemento do tratamento feito nos consultórios. “A calvície é muito difícil de ser tratada, então os tratamentos são complementares.”

Os fabricantes explicam que há modelos em formato de boné, de capacete e até alguns que vêm com fone, para o paciente conectar a algum dispositivo de música durante o período de 15 a 20 minutos diários do tratamento.

Os equipamentos são, geralmente, comprados pela internet e custam entre R$ 800 e R$ 2 mil.

A reportagem completa sobre esse e outros tratamentos contra a calvície você confere na edição desta quarta-feira (4) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Lorrany Martins