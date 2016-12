Médicos se preparam para epidemia de chikungunya durante o verão

A zika, doença que ganhou força em 2016, está dando vez para outro vírus também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti: a chikungunya.

Os médicos estão em alerta para o aumento no número de casos da doença e temem que, durante o verão e com a ocorrência de chuvas, haja uma epidemia da infecção, que tem levado pessoas à morte.

Segundo o Ministério da Saúde, foram notificados, até 10 de dezembro deste ano, 263.598 casos de chikungunya e 159 mortes. No Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ainda não houve mortes relacionadas à chikungunya. Porém, o número de casos em 2016 assusta. Foram 470 casos e a confirmação da circulação do vírus em pelo menos 11 cidades.

O Ministério da Saúde informou que, do ponto de vista epidemiológico, o aumento de casos era previsto, uma vez que a chikungunya é uma doença recente e, por isso, a população está mais suscetível.

De acordo com o infectologista da clínica Kantinho Fábio Coutinho, pacientes com doenças crônicas que baixam a imunidade têm mais complicações ao serem infectados com chikungunya.

“É o caso dos diabéticos e portadores de lupus, por exemplo. Agora, a doença está tendo apresentações diferentes, e além dos sintomas básicos tem quadros de pneumonia e meningite”, afirmou.

Reportagem: Bárbara Becalli