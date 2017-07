Mega-Sena acumula, e próximo sorteio vai pagar R$ 32 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.946 da Mega Sena. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 32 milhões. Os números sorteados nesta quinta-feira (6), em Ubá (MG), foram 04, 06, 39, 44, 52 e 60.

No entanto, 40 apostas acertaram 5 números e vão ganhar R$ 56.855,82. Outras 3.729 apostas ganha R$ 871,25 ao acertar 4 dezenas.

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.422 da Quina. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 3.200.000,00. Os números sorteados nesta quinta foram 10, 17, 18, 48 e 79. Na quarda, 91 apostas foram ganhadoras e vão levar R$ 5.024,20. Enquanto 7.087 apostas ganha R$ 97,01 ao acertar três números, e 173.230 apostas acertaram a dupla, ganhando R$ 2,18.

DUPLA SENA

O concurso 1.664 da Dupla Sena também não teve acertador em nenhuma das faixas. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 3.800.000,00. Os números sorteados foram: 1º sorteio – 13, 18, 22, 40, 46 e 49; 2º sorteio – 21, 33, 34, 36, 44 e 48.

Nove apostas acertaram a quina e levam R$ 9.166,74. Outras 1.031 apostas ganharam com a quadra, R$ 91,45. Outras 20.494 apostas ganharam R$ 2,30 ao acertar três números.

No 2º sorteio, 9 apostas acertaram cinco número e vão levar R$ 8.250,06. Ao acertar 4 números,1.020 apostas ganharam R$ 92,43, e 21.199 apostas ganharam R$ 2,22 acertando três números.

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.053 da Timemania. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 700.000,00. Os números sorteados em São Paulo foram 09, 13, 46, 59, 65, 72 e 79. O time de Coração é o AMÉRICA (RJ).

Seis apostas acertaram seis números ganhando R$ 12.527,13, enquanto 170 apostas acertaram cinco números e vão levar R$ 631,61. Outras 2.881 apostas acertaram 4 números levando R$ 6,00, e 25.479 apostas acertaram 3 números e vão receber R$ 2,00.

(FOLHAPRESS)