Mega-sena sorteia prêmio de R$ 24 milhões neste sábado

A Mega-sena pode pagar um prêmio de R$ 24 milhões neste sábado (4). O sorteio do concurso 1.900 acontece a partir de 20 horas deste sábado, pelo horário de Brasília, em Maceió, no Alagoas.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas deste sábado em qualquer loteria do país, pelo horário de Brasília. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas e levar o prêmio pode contratar 24 shows de alguns dos maiores artistas atuais no país. Mas, se preferir, o ganhador pode investir na poupança e ter uma renda mensal de R$ 161 mil.