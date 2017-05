Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado

O concurso de número 1.927 da Mega-Sena promete premiar com R$ 3 milhões quem acertar sozinho as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (6). Os números serão conhecidos às 20h; apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor é suficiente para adquirir cerca de 100 carros populares. Se aplicado no poupança, o rendimento é de R$ 15 mil ao mês.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até as 19h. O custo mínimo para concorrer ao prêmio é de R$ 3,50.

Na última quarta-feira, um sortudo acertou todos os números sorteados e levou mais de R$ 41,3 milhões. Outras 95 pessoas levaram R$ 31.887,41 cada com a quina.