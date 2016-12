Mega-sena sorteia R$ 40 milhões nesta quinta

Depois de acumular em seis sorteios, a Mega-sena pode pagar um prêmio de R$ 40 milhões nesta quinta-feira (22). Este é o maior desde 29 de outubro quando um apostador de Varginha ganhou R$ 76,5 milhões. Com três sorteios pela Mega Semana do Natal, o sorteio do concurso 1.888 acontece às 20 horas, pelo horário de Brasília.

Segundo a Caixa, o apostador que levar sozinho o prêmio pode comprar 80 imóveis de R$ 500 mil cada, ou adquirir 266 carros de luxo no valor de R$ 150 mil.

A aposta mínima custa R$ 3,50. As apostas podem ser feitas até as 19 horas desta quinta em qualquer loteria do país.

O terceiro sorteio da semana especial acontece no sábado (24). A partir do dia 25, todas as apostas vão concorrer à Mega da Virada, que tem sorteio no dia 31. A estimativa inicial para a Mega da Virada é de R$ 200 milhões, e as apostas podem ser feitas até as 14 horas do dia 31.