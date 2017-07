Melhores aplicativos para ter no celular

Google e Apple listam aplicativos essenciais para se ter instalado. Há desde conversores de moedas a programas de transporte público

As duas empresas líderes no desenvolvimento de sistemas operacionais de smartphones no mundo, Apple e Google, elegeram os melhores aplicativos para instalar no celular.

São aplicações com as mais diversas funcionalidades, desde jogos até conversores de moeda estrangeira, disponíveis nas lojas virtuais dos dois desenvolvedores.

Até o ano passado, a Apple anunciava os melhores aplicativos para iOS (sistema operacional da App le para celulares e tablets) em sua grande conferência anual para desenvolvedores.

Entretanto, neste ano, a empresa norte-americana apresentou uma lista com os vencedores do Apple Design Awards em uma cerimônia fechada realizada no início de junho, somente para os desenvolvedores dos “apps” vencedores da premiação.

Já o Google anunciou que passará a atualizar a cada três meses sua lista com os melhores aplicativos para o sistema operacional Android, o mais utilizado do mundo em smartphones.

Para o especialista em tecnologia Paulo Roberto Penha, os aplicativos eleitos como os de mais destaque pelos dois desenvolvedores no último mês representam o perfil de seu público-alvo.

“A maioria dos usuários de smartphones são pessoas jovens, então estes aplicativos representam o público que os desenvolvedores têm como alvo. Mas também há na lista aplicativos que são similares a outros que já existem”, disse o especialista.

“A listagem do Google é mais abrangente, tem vários jogos, e representa um público mais jovem. Mas as pessoas, em geral, procuram cada vez mais aplicativos para cuidar de coisas como agenda, contatos administrar eventos”, opinou Paulo.

Danilo Souza, proprietário da Casa do iPhone, destaca que a Apple, por exemplo, considera fatores como inovação para eleger os melhores aplicativos do seu prêmio anual.

“Eles premiam os aplicativos que apresentam mais inovação, mas nem sempre os aplicativos eleitos como melhores pela Apple são os mais conhecidos pelo público. Eles podem ganhar destaque futuramente, porque alguns são realmente bem úteis, mas esses aplicativos não são tão famosos agora”, disse Danilo.

Apple

A apple, desenvolvedora do sistema operacional do iPhone, elegeu 12 aplicativos para receberem o Apple Design Awards, prêmio concedido no último mês.

1 Lake

Aplicativo disponível na App Store da Apple, é uma espécie de “livro de colorir para adultos”, que encontrou as funcionalidades do iOS. As ilustrações que compõem o aplicativo levam a assinatura de diversos artistas de renome e permitem que o usuário escolha entre várias paletas de cores.

Tamanho: 134 MB

Aplicativo gratuito

2 Kitchen Stories

A proposta por trás de Kitchen Stories é bastante simples: tornar possível a qualquer um o preparo de uma boa refeição. Inclui ampla variedade de receitas, fotos, vídeos, dicas e artigos.

Tamanho: 70.7 MB

Aplicativo gratuito

3 Things

A Apple chama o aplicativo de “gerenciador pessoal quintessencial”. O app está em sua terceira versão e vem com novas funcionalidades e visual limpo, ajudando a evitar distrações. Inclui lembretes, notas, agendamento de compromissos, entre outros.

Tamanho: 60 MB

Aplicativo pago

4 Elk

O aplicativo faz conversões de valores entre até 150 moedas utilizadas mundo afora, sendo uma companhia recomendada para viajantes internacionais.

Tamanho: 34.3 MB

Aplicativo gratuito

5 Enlight

Exclusivo para iPhone e iPad, é um aplicativo de edição de fotos 2D e 3D, inclui funções para simular materiais e condições de iluminação, entre outras funcionalidades.

Tamanho: 128 MB

Aplicativo pago

6 Airmail

Em sua terceira versão, o aplicativo foi premiado pela Apple pelo visual limpo e pelas funcionalidades criativas, além de permitir integração com vários aplicativos de e-mail populares.

Tamanho: 50.9 MB

Aplicativo pago

7 Splitter Critters

Traz quebra-cabeças multicoloridos e mecânicas de jogo originais, com foco em um público bastante amplo. O game foi selecionado por sua “mecânica de jogo centrada no toque da tela”, mas também por um “design de som envolvente” e pela estética “minimalista”.

Tamanho: 109 MB

Aplicativo pago

8 Blackbox

Ao mesclar formatos variados de puzzles com diversas formas possíveis de interação, chama a atenção tanto pela dinâmica engenhosa quanto pelo que foi definido pela própria Apple como “uma integração profunda e inteligente” com o iOS

Tamanho: 99.8 MB

Aplicativo gratuito

Google

A google, desenvolvedora do Android, sistema operacional de smartphones mais utilizado no mundo, passará a divulgar uma lista trimestral com os aplicativos eleitos como os melhores de sua loja vitual.

1 Citymapper

Vencedor de premiações de design pelo mundo, o app traz informações acerca do transporte público (ônibus, metrô e trens) de várias cidades do mundo. Entretanto, por enquanto, no Brasil conta somente com os dados de São Paulo.

Tamanho: 10.29 MB

Aplicativo gratuito

2 Drivvo

Aplicativo é um gerenciador de veículos e ajuda no controle do combustível, abastecimento, despesas e manutenções, entre outros aspectos. O objetivo do aplicativo, segundo o desenvolvedor, é ser um gestor de despesas de carros, motos, ônibus ou caminhões.

Tamanho: 6.79 MB

Aplicativo gratuito

3 Lifesum

O aplicativo é um guia personalizado de saúde e estilo de vida. Usa a meta de estilo de vida e saúde, e cria um plano para ajudar o usuário a viver melhor. Propõe auxiliar a perder peso, ganhar peso, ganhar músculos ou apenas ser saudável.

Tamanho: 25 MB

Aplicativo gratuito

4 Runtastic

Runtastic é um app gratuito para quem pretende começar a correr, caminhar, pedalar e ter uma vida mais saudável. Inclui treinos de corrida com intervalos e outros recursos que ajudam a melhorar a performance. Acompanha e monitora as atividades físicas.

Tamanho: 33.99 MB

Aplicativo gratuito

5 Skyscanner

Aplicativo para busca, comparação e reserva de passagens aéreas baratas, hotéis e aluguel de carro em qualquer lugar. Possui diversos filtros para que o usuário possa selecionar suas necessidades e encontrar exatamente aquilo que precisa.

Tamanho: 18 MB

Aplicativo gratuito

6 Drupe

Aplicativo que gerencia chamadas e tem funcionalidades como gravar chamadas automaticamente. Gerencia mensagens e chamadas feitas por outros aplicativos. Permite bloquear números de telemarketing.

Tamanho: 12,42 MB

Aplicativo gratuito

7 Vivino

Direcionado para os amantes do vinho, o aplicativo tem por objetivo formar uma comunidade de apreciadores da bebida. Traz classificações, opiniões, média de preço, notas de degustação e harmonização com pratos de vinhos de todo o mundo instantaneamente, permitindo identificar as bebidas através de fotos.

Tamamho: 40.65 MB

Aplicativo gratuito

Fontes: Apple e Google.

Necessidade de mais memória

Conforme as possibilidades do uso dos smartphones aumentam, cresce também a necessidade de que os dispositivos tenham cada vez mais capacidade de memória para armazenar aplicativos e demais arquivos digitais que exigem espaço.

Entretanto, é comum o usuário se deparar com a memória de seu celular cheia, por vezes, sem saber quais são os elementos que estão ocupando espaço.

Segundo o especialista em tecnologia Paulo Roberto Penha, a evolução dos smartphones requer cada vez mais capacidade de memória.

“A cada dia os celulares saem com uma tela de resolução melhor, aumentando os pontos de resolução, e isso melhora a qualidade da imagem, mas também consome mais memória. Os aplicativos também estão ficando cada vez mais pesados”, disse Paulo.

Para liberar memória, o especialista recomenda uma avaliação dos itens instalados no celular.

“É preciso desinstalar aplicativos inúteis. Às vezes a pessoa instala para testar e não usa mais o aplicativo. Também é recomendável utilizar um aplicativo de limpeza interna do celular para liberar espaço”, recomendou.

“Também é preciso limpar os conteúdos recebidos por aplicativos como o WhatsApp, que consomem a memória, armazenar na nuvem aquilo que interessa, eliminar as músicas que não costuma ouvir e mensagens antigas”, afirmou Paulo Roberto Penha.

O especialista também recomenda outros cuidados, como não salvar cópias das fotos publicadas no Instagram, já que o aplicativo salva cópias para as edições das fotos, e fazer uma limpeza de histórico de navegadores.

Para smartphones Apple, o técnico da Casa do iPhone, Alessandro Barbosa, também recomenda cuidados com os conteúdos recebidos.

“Tem muita gente que usa o WhatsApp, por exemplo, mas enquanto você não exclui a conversa os arquivos ficam na memória do aparelho. Há a opção de configurar o aplicativo para que ele não salve os conteúdos das conversas”, disse Barbosa.

O técnico também recomenda o uso do armazenamento em nuvem para evitar salvar arquivos na memória do telefone.

“Tem a possibilidade de ativar a fototeca do iCloud, para que suas fotos e vídeos sejam enviados diretamente para a nuvem. Inicialmente, estão disponíveis cinco gigabytes gratuitos, e o usuário pode pagar para liberar mais espaço”, esclareceu.

Reportagem especial de Fernando Bianchi para o jornal A Tribuna do dia 09/07/2017