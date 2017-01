Meneguelli assume prefeitura de Colatina

O prefeito eleito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PMDB), e o vice Guilherme Ribeiro tomaram posse na manhã deste domingo (1), por volta de 10h, na Câmara Municipal.

Meneguelli foi para a Câmara Municipal de bicicleta. Ele mora a cinco minutos do local. Segundo o prefeito eleito, ele irá trabalhar de bicicleta todos os dias.“Já é um hábito meu”, disse.

No pronunciamento de posse, Meneguelli disse que vai construir ciclovias na cidade para incentivar uma vida mais saudável. Ele também anunciou a suspensão temporária do contrato com a empresa que administra o rotativo, para que sejam apuradas denúncias de irregularidades.

Durante o discurso, Meneguelli acabou quebrando uma parte de vidro do púlpito ao bater forte no móvel. Mas brincou com a situação: “é para mostrar que a gente chega com força e vai colocar para quebrar”.

Sérgio Meneguelli (PMDB) foi eleito no dia 2 de outubro, em primeiro turno, prefeito de Colatina. Segundo a Justiça Eleitoral, ele recebeu 19.689 votos, o que equivale a 30,24% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o candidato Tadeu Marino (PSB), com 14.475 votos, o que corresponde a 22,23% dos votos válidos.