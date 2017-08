Merendeira de Cmei é picada por escorpião em Cariacica

As aulas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ivan Roberto de Sousa, que fica no bairro Santa Rosa, em Cariacica, foram suspensas nessa segunda-feira (7), depois que uma merendeira foi picada por escorpião.

Uma funcionária do Cmei Ivan Roberto de Sousa, que fica no bairro Santa Rosa, em Cariacica, foi picada por um escorpião no último sábado (5).

Segundo a Prefeitura de Cariacica, a funcionária foi picada durante a reposição de aulas. Ela foi atendida no Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, medicada e não corre riscos.

A prefeitura informou em nota que o Cmei “segue as recomendações recebidas da Coordenação de Vigilância Ambiental quanto aos cuidados dentro da unidade de ensino” e que a Secretaria Municipal de Educação (Seme) está em processo de licitação para a construção do muro que separa a escola dos terrenos vizinhos. De acordo com a prefeitura, equipes da Coordenação de Limpeza fizeram a limpeza dos terrenos nessa segunda. Os terrenos que cercam a escola são particulares, dessa forma os proprietários são responsáveis pela limpeza deles e podem ser multados (em R$ 667,70) se não a realizarem.

Para esta terça-feira (8) está agendada uma reunião com os pais dos alunos do Cmei Ivan Roberto de Sousa.

Reportagem: Keyla Cezini