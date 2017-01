Mesa Diretora da Serra é eleita após confusões

A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Serra teve um novo princípio de confusão na noite deste domingo (1). Durante o voto da vereadora Cleusa Paixão (PMN) algumas pessoas que acompanhavam a sessão se exaltaram e o presidente em exercício da sessão pediu ordem na casa e a intervenção da polícia.

Cleusa afirma em seu voto que a vereadora Neidia Pimentel (PSD) perdeu em uma prévia e renunciou, não querendo concorrer em outra chapa.

A chapa em que Neidia concorria como presidente da Câmara foi eleita. Com isso, a vereadora continua no cargo por mais dois anos. No momento, ela realiza a posse do prefeito Audifax Barcelos.

Com informações de Rodolfo Paixão