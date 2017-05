Metalúrgico é preso acusado de estuprar menina de 11 anos na Serra

Um metalúrgico de 59 anos foi preso nesta sexta-feira (5) acusado de estuprar uma menina de 11 anos no município da Serra. De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o homem era vizinho da família da vítima e os abusos começaram em junho do ano passado.

“Eles são vizinhos, e há nove anos ele conhecido da família dela. A mãe trabalha fora, e ele cuidava dela. A levava pra casa dele, levava pra escola. Não levanta suspeitas e extrapolou a confiança, visando a satisfação sexual dele”, explicou o delegado.

De acordo com o delegado, o metalúrgico prometia brinquedos e deu até um celular pra vítima. A denúncia chegou à polícia, em 16 de abril, após o irmão da menina, de 14 anos, encontrar conteúdo pornográfico no celular que a menina ganhou do acusado. O irmão contou para a mãe, que procurou a DPCA para denunciar o caso.

“Ele tinha dado um smartphone para a menina e, por curiosidade, o irmão resolveu olhar o aparelho, na madrugada. Foi aí que ele encontrou fotos e vídeos de conteúdo pornográficos, trocados entre vítima e acusado. Eles dizia as posições e o que ela deveria fazer nas imagens”, revelou o delegado.

“Foi feita perícia nos aparelhos dos dois e foi constada a troca de conteúdo. A vítima também foi submetida a exames e atendimentos psicossociais que evidenciaram o crime. Foi pedida a prisão preventiva dele, e ele foi preso no trabalho, em cumprimento de mandado de prisão temporária”, disse Pazolini.

O metalúrgico foi encaminhado para o presídio e será indiciado por estupro de vulnerável e por produzir e armazenar fotos ou vídeos de conteúdo pornográfico sexual envolvendo crianças e adolescentes.