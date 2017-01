Meteoro é visto no céu do Espírito Santo

Um meteoro passou pelo céu do Espírito Santo na noite de segunda-feira (9). Sua passagem foi registrada pelas estações de Vitória e Colatina, associadas ao Exoss Bolide, uma rede de astrônomos profissionais e amadores sem fins lucrativos.

De acordo com o Exoss, o meteoro passou em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e pode ser visto no norte capixaba. Os astrônomos analisam os dados da captura com o objetivo de verificar o radiante de origem do meteoro.

As estações que capturaram a passagem do meteoro são da associada Luciana Fontes.