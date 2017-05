Meteoro flagrado no céu de Cachoeiro

Cachoeiro – Um meteoro de grande luminosidade foi flagrado por câmeras de monitoramento astronômico cruzando o céu do Espírito Santo, entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua e Muqui, no Sul do Estado, na madrugada dessa quinta-feira (4).

A suspeita dos astrônomos é que o meteoro seja um dos detritos deixados pelo cometa Halley, que foi observado da Terra pela última vez em 1986.

O astrônomo e coordenador do projeto científico Exoss, Marcelo De Cicco, informou ainda que está sendo avaliado se o meteoro chegou a cair ao solo ou se foi desintegrado no ar. Quando atinge o chão, o objeto passa a ser chamado meteorito.

“Aguardamos a chegada dos dados às estações para tentar determinar se ele caiu e qual a região da queda. Não dá para precisar o local exato, mas estabelecer a região”, ressaltou.

Ligado ao Observatório Nacional, o projeto Exoss é formado por astrônomos amadores e profissionais que fazem o monitoramento, a pesquisa e o estudo de meteoros.

O meteoro que cruzou o Estado foi flagrado por três câmeras da rede Exoss, situadas no estado do Rio de Janeiro, nas estações de Itaguaí, Campos dos Goytacazes e em São José de Ubá.

Chuva

Marcelo ressalta que a Terra está atravessando uma região do espaço onde ficaram para trás detritos do cometa Halley. Em função disso, ocorre atualmente uma chuva de meteoros denominada Eta Aquarids.

O fenômeno teve início no dia 19 de abril, com término previsto para o próximo dia 28, porém o pico da chuva de meteoros começa nesta sexta (5) e segue até segunda-feira (8), período em que será possível observar entre 20 a 40 meteoros por hora.

A chuva poderá ser vista de várias partes do planeta, mas principalmente no hemisfério sul. O coordenador da Exoss explica que não há risco para a população, pois os meteoros são desintegrados ao chegar à atmosfera terrestre.