Meteorologia diz que volta a chover no Estado nesta semana

A chuva volta ao Espírito Santo nesta semana. Depois de dias de sol e muito calor, o Climatempo prevê pancadas de chuvas para os próximos dias. No entanto, as chuvas não devem trazer mais de 20mm acumulados.

O calor e a alta umidade do ar vão provocar pancadas de chuva isoladas a partir da tarde de quinta-feira (12). Segundo o Climatempo, as chuvas são pancadas típicas de verão e podem vir acompanhadas de raios.

O tempo continua quente e seco na quarta-feira (11), sem previsão de chuva em Vitória e no litoral capixaba, mas de muito calor. Pode chover no sul do Estado, na divisa com o Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (13), chove forte no extremo sul do Estado. Em Vitória, o dia começa muito abafado, quente e úmido, podendo ocorrer pancadas de chuva pela manhã. O sol volta a aparecer, mas à tarde há previsão de pancadas que podem vir acompanhadas de raios.

A região de São Mateus, no norte do Estado, não tem previsão de chuva para os próximos dias.

As pancadas de chuvas devem ocorrer até sábado (14) no Estado.