Métodos para criar filhos mais felizes e inteligentes

Especialistas ensinam que uma estratégia é despertar em crianças e adolescentes o interesse em aprender coisas novas

Filhos quando nascem não vêm com manual de instrução para a criação. De acordo com muitos pais, criar filhos inteligentes, independentes e felizes é um grande desafio.

E para ajudar nessa tarefa, educadores, filósofos e psicólogos desenvolveram técnicas de pedagogia que podem ser aplicadas em casa para estimular o desenvolvimento das crianças.

Métodos de pensadores e estudiosos como Maria Montessori, Jean Piaget e Lev Vygotsky estão entre as indicações de especialistas como dica para os pais.

Um dos métodos é o aplicado em uma cidade na Itália chamada Reggio Emilia. De acordo com a pedagoga do Espaço Infantil Na Brinca, Valéria Geada, o método implica em despertar a capacidade de aprender da criança.

“O método implica, basicamente, em colocar o concreto na mão da criança e fazer com que ela mesma pesquise a aprenda sobre aquele objeto. Com isso, os pais se tornam mediadores desse aprendizado indicando as ferramentas”, disse.

Outra teoria que pode ser destacada é a socioconstrutivista de Jean Piaget e Lev Vygotsky. O método diz que aprendizagem é uma atividade social e mais eficaz quando há colaboração e intercâmbio entre a criança, família, escola e sociedade.

“A teoria diz que a criança participa ativamente do próprio aprendizado. Nesse método, os pais podem proporcionar experimentos, novos estímulos e indagações aos filhos durante o dia a dia, no caminho da escola, em passeios com a família”, disse o gestor educacional do Sistema de Ensino Poliedro, Altamar de Carvalho.

Conforme os educadores, muitas das teorias e métodos usados hoje estimulam a independência da criança. De acordo com a pedagoga da Upuerê, Zil Alves, deixar que o filho desenvolva seu talento sozinho ajuda a formar pessoas mais felizes e tolerantes à frustração.

A pedagoga Elisângela Boechat acredita que uma boa maneira do pai estimular os filhos à independência é fazer com que ele crie e cumpra seus próprios horários. “Uma boa estratégia, é montar com o filho um cronograma de rotina e permitir que ela tenha voz na hora de escolher os horários”.

.

Aventura estimula a inteligência

Seja em uma viagem em família, um passeio no final de semana, ou em um história de um livro, experimentar lugares e sensações novos contribui para o desenvolvimento da criança.

A aventura e a exploração tornam as crianças mais inteligentes e criativas. É o que afirma o médico neurologista e mestre em neurociência pela Universidade de Oxford, Martin Portner.

“A inteligência é a capacidade que o cérebro tem de resolver problemas. A criatividade surge quando neurônios, que normalmente não se comunicam, trocam informações e conseguem uma solução diferente”.

O médico explica ainda que quanto mais estímulos e experiências diferentes a criança tiver, mais criativa ela vai ser. “E quem proporciona isso são os pais. Pais aventureiros criam filhos mais inteligentes e criativos”, contou.

E de acordo com os especialistas não há idade para começar a despertar a curiosidade e desenvolver a criatividade nos filhos. Segundo o neurologista Infantil, Thiago Gusmão, o cérebro começa a ser formado na terceira semana de gestação, num processo de aprimoramento que permite aprender até o final de nossas vidas.

“Em média, 50% do desenvolvimento do cérebro acontecem dentro do primeiro ano de vida. Sabemos que a inteligência é criada e fortalecida através de ambientes mais ricos em informação de qualidade. Esses novos estímulos são responsáveis pelo aumento da inteligência”, destacou.

Por isso, a psicopedagoga do site NeuroSaber Luciana Brites acredita que um dos métodos que a ajudam no desenvolvimento dos filhos em casa é o Montessoriano. “A metodologia montessoriano trabalha muito com conhecimento do desenvolvimento das fases da criança de uma forma natural e lúdica. Sempre trabalhando a exploração de uma forma curiosa para a criança”.

A psicopedagoga explicou ainda que a inteligência é estimulada desde que o bebê nasce, mas para ajudá-lo a se desenvolver cada vez mais é preciso observar em que fase a criança está.

Para os filhos mais velhos, segundo o especialista em aprendizagem e escritor Leandro Piccini, a estratégia para ajudá-los é perguntar sobre o dia a dia e o que está estudando.

“O aprendizado é cumulativo. Quando mais você estuda, mais fácil fica seu aprendizado”.

.

Incentivo no esporte

Na casa da dentista Flávia Machado, 44 anos, e do médico Renato Machado, 45, os filhos Miguel , 11, e Clarice, 12, sempre foram estimulados ao esporte.

Hoje, Miguel compete e é campeão mirim de vela, já a menina se dedica ao balé.

“Acredito que o esporte, além de desenvolver a capacidade motora e cognitiva dos meus filhos, ensinam lições importantes como competir, como perder e outras”, disse Flávia.

.

Estratégias de desenvolvimento

O casal de empresários André Nahas, 45, e Juliana Nahas, 43, sempre está pensando em estratégias em casa para estimular os filhos Pedro, 8, e Felipe, 1 ano e meio.

Se aventurar na cozinha é uma das atividades preferidas entre mãe e filho, onde vivenciam diversas experiências. Já com o pai, a brincadeira preferida é jogar xadrez.

“Com isso ele aprende várias coisas. Com essas atividades temos o convívio familiar, o tempo a mais pra ficar com ele. Além de estimular o raciocínio lógico, ensinamos a colaboração, a organização e as estratégias para que as coisas deem certo”, disse André.

De acordo com os pais, deixar que o filho faça as coisas por si mesmo, instruindo sempre que possível, é a melhora forma de ensinar a ser independente e estimular a inteligência dele.

.

Equilíbrio das emoções

Desde os 5 anos, a pequena Sophia Campinhos Vaqueiro, 8, é estimulada pela mãe, a professora de ioga Bianca Campinhos, 47, a praticar exercícios de ioga que a ajudam a ser mais feliz no dia a dia.

A professora passa o mesmo ensinamento para os seus alunos e garante que ajuda muito no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. “Minha filha é uma criança diferenciada. Não guarda sentimentos ruins e sabe como tratar as pessoas”, disse a mãe.

.

Técnica da escada

A psicóloga Kamila Dalcol Diniz, 34, e o veterinário Gustavo Gabriel Diniz, 39, criaram uma técnica em casa para os filhos Gabriel, 6, e Helena, 5, na qual quem obedece durante a semana toda ganha um passeio com a família no final de semana.

“Temos em uma parede de casa uma cartolina com uma escada que mostra como foram os dias da semana. Quando obedecem, sobem uma escada; quando não, descem a escada. Vamos estimulando e falando quando eles têm alguma dificuldade”, destacou Kamila.

.

Alguns métodos

Socioconstrutivista

Criado pelos psicólogos Jean Piaget e Lev Vygotsky, o método diz que aprendizagem é uma atividade social e mais eficaz quando há colaboração e intercâmbio entre a criança, família, escola e sociedade.

A teoria diz que a criança participa ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, o estímulo, a dúvida e o desenvolvimento do raciocínio e outros.

De acordo com o gestor educacional do Sistema de Ensino Poliedro, Altamar de Carvalho, nesse método, os pais podem proporcionar experimentos, novos estímulos e indagações estimulando a curiosidade dos filhos durante o dia a dia, no caminho da escola, em passeios com a família. O método destaca o erro não como um tropeço, mas como um trampolim na rota da aprendizagem.

Montessori

O Método Montessori é o nome que se dá ao conjunto de teorias, práticas e materiais didáticos idealizado inicialmente pela pedagoga italiana Maria Montessori.

Em suas teorias ela diz que as crianças são capazes de aprender sozinhas desde que nascem. Com isso, o papel do adulto é ajudar a criança a fazer sozinha.

De acordo com a psicopedagoga Luciana Brites, em casa, o método defende que tudo que é de interesse da criança deve estar a disposição do filho. A cama deve ser de fácil acesso, assim como brinquedos, livros e mesas de refeições. Dessa forma, a criança se torna mais independente e sensorial.

O método defende que os pais devem deixar o filho explorar e ajudar em tarefas domésticas, como arrumar a mesa de jantar, arrumar os brinquedos e outras.

Storytelling

O método Storytelling é a capacidade de contar histórias de maneira relevante, em que os recursos audiovisuais são utilizados juntamente com as palavras. É uma forma que está sendo muito usada em sala de aula para despertar o interesse, atenção e curiosidade do aluno.

Segundo a pedagoga e coach Andrea Deis, o método ajuda a ativar sinapses e memorização. Também trabalha a criatividade, a escrita e a leitura.

De acordo com ela, os pais podem aplicar em casa associando palavras a outros objetos, dando um significado ao que se aprende. Para os filhos maiores, eles podem construir uma história associando o que se quer ensinar com o que faz sentido para a criança. A criação de história ajuda na memorização.

Espelhando

A Técnica do espelhando é usada nos negócios, mas também pode ser aplicada na educação em casa. Foi desenvolvida com a descoberta dos neurônios espelho feita pelo neurocientista Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, na Itália.

A técnica diz que o cérebro funciona como um “simulador de ação”, ou seja, o ser humano ensaia ou imita mentalmente toda ação que observa.

Com o método, segundo a pedagoga e coach Andrea Deis, a técnica desenvolve o senso de atenção, concentração, raciocínio lógico e abstrato. Os pais podem aplicar em casa com jogos de adivinhações, imitações. Pode ser aplicada com bebês também.

Sensorial

O método consiste em levar a criança a aprender e a se desenvolver desde bebê, fazendo com que o corpo sinta e reaja as experiências de sensações.

De acordo com a pedagoga do Espaço Infantil Na Brinca, Valéria Geada, em casa, os pais podem colocar os materiais nas mãos dos filhos e explorar tudo com eles. Para as crianças maiores, tentar tocar instrumentos e ajudar a cozinhar com segurança são algumas das maneiras de colocar o método em prática.

Dessa forma, os pais vão criando desafios para as crianças e estimulam cada vez mais o aprendizado de forma natural e lúdica. Quanto mais estimulada, mais sinapses o filho cria e se desenvolve.

Rousseau

O método do pedagogo Jean-Jacques Rousseau defende que é preciso partir dos instintos naturais da criança para ajudá-la a se desenvolver. A educação começa pelo desenvolvimento das sensações, dos sentimentos.

De acordo com o psicólogo Bayard Galvão, o desenvolvimento e aprendizado estão muito ligados à genética e ao talento da criança. Então, os pais têm que entender que há múltiplas inteligências e os filhos podem ser bons em uma delas. Os pais podem orientar, mas tudo que a criança poder fazer sozinha, ela deve fazer por conta própria.

Reggio Emilia

O método que também é chamado de Pedagogia da Escuta, tem suas bases nas ideias do pensador italiano Loris Malaguzzi. A teoria começou em uma cidade da Itália chamada Reggio Emilia.

Colocar o concreto na mão das crianças e fazer com que ela mesma pesquise a aprenda sobre aquele objeto despertando a curiosidade e criatividade da criança.

De acordo com a pedagoga do Espaço Infantil Na Brinca, Valéria Geada, dessa forma os pais se tornam mediadores desse aprendizado, pois é o adulto que vai mediar as ferramentas de pesquisa e aprendizado.

Mindfulness

É um método de meditação criado por Jon Kabat-Zinn que ajuda na concentração e equilíbrio emocional.

De acordo com o psicólogo educacional da rede Minds, Augusto Jimenez, a técnica é comprovada cientificamente e envolve a atenção dos cinco sentidos no momento presente.

Quando os pais ensinam as crianças a exercerem as suas atividades e brincadeiras no tempo presente, conseguem diminuir o desvio de atenção e também maximizam a sensação de satisfação nos pequenos, segundo Jimenez. Foi comprovado que a prática de se manter no tempo presente altera o cérebro quimicamente estimulando a criatividade.

.

“Pais estão superpreocupados”

A opinião é da filósofa e mestre em educação Tania Zagury. Ela diz que o excesso de estímulo pode prejudicar a criança

Os desejos de que os filhos sejam destaques e de que tenham um futuro brilhante estão fazendo com que os pais se excedam no estímulo.

De acordo com a filósofa, mestre em educação e escritora Tania Zagury, os pais estão superpreocupados com o desenvolvimento precoce dos filhos e esquecem que muitas vezes a criança precisa apenas brincar.

“Acho positivo os pais buscarem formas de estimular os filhos a serem mais inteligentes, como tem acontecido muito. No entanto, o problema é quando os pais se excedem nisso e acabam hiperestimulando os filhos”, destacou.

De acordo com a especialista, muitas vezes o que a criança precisa para ser estimulada são os momentos chamados de ócio criativo, onde ela vai brincar e aprender, as vezes mais do que em uma aula.

“As crianças precisam de mais atividades lúdicas livres, fazer o que está com vontade na hora que quiser. Elas vão ter o resto da vida para cumprir compromissos com horários. É bom que os pais saibam que na infância, até 6 anos pelo menos, é importante que a criança tenha horários livres.”

No entanto, ela ressalta que hoje, muitas vezes os pais acabam colocando a criança em aulas extras, esportes e atrapalham até mesmo o convívio familiar, que está cada vez mais prejudicado com a correria do dia a dia.

“Os pais estão superpreocupados com a estimulação da criança, com teorias, mas na verdade, família tem que ser família. Hoje, as teorias têm nomes bonitos, mas nada mais são do que o que a família já fazia, que é ensinar valores aos filhos e afetividade”.

Segundo a psicopedagoga do site NeuroSaber Luciana Brites o excesso dos pais em buscar métodos, brinquedos tecnológicos e outras atitudes, demonstram uma ansiedade que acaba sendo prejudicial para a criança.

“Esse excesso mostra um grau de ansiedade para a criança que é muito significativo. E com isso, ela acaba percebendo a dificuldade dos pais”, disse.

Ela destaca ainda que o perigo é que os filhos não aprendem pelo que os pais falam, mas sim pela postura deles.

“Então, se os pais não demonstram acolhimento, não brincam, não têm tempo livre, isso é prejudicial. Brincando, as crianças aprendem mais. Isso acaba sendo uma necessidade muito mais dos pais do que dos filhos.”

.

Estresse prejudica os filhos

A primeira técnica de aprendizado das crianças, de acordo com especialistas, é o exemplo dos pais. Com o exemplo dentro de casa, elas aprendem de forma natural.

No entanto, é preciso tomar cuidado, o estresse dos pais pode acabar afetando os filhos. De acordo com a doutora em psicologia, neuropsicóloga e especialista em reabilitação cognitiva, Erika Ferrão, o estresse negativo pode causar reações neurológicas na criança que acabam afetando o aprendizado dela de forma permanente.

“As pesquisas apontam que o estresse negativo causa perdas neurais que acabam prejudicando os aprendizados da criança futuramente. Esse tipo de estresse pode ser causado pelo vínculo afetivo desestruturado”, disse.

Segundo a psicóloga do PsiMama, Nanda Perim, a melhor forma de estimular a inteligência emocional das crianças é legitimando seus sentimentos e estabelecendo boa comunicação com elas.

“Permitir que se expressem e acolher seus sentimentos e ensinar sobre eles. Isto é aprender sobre os sentimentos e como lidar com eles, assim se conhecendo bem”, disse.

De acordo com o autor do livro “O Caminho 3T”, Giridhari Das, uma forma de ajudar a se livrar do estresse negativo é com a meditação e a neuroplastia, que é mudar a forma de pensar da família e da criança.

.

Alimentação e sono são essenciais

A alimentação e sono são partes importantes da rotina em uma criança em aprendizado constante. De acordo com os médicos, uma alimentação adequada e boas noites de sono ajudam a criança a aprender mais e a se desenvolver melhor. Além de deixá-la mais feliz e relaxada.

De acordo com pesquisas, dormir bem é fundamental, melhora o humor, reduz a ansiedade, melhora o vigor para as atividades do dia a dia. E, de acordo com a pneumologista Jéssica Polese, o sono é o momento em que o cérebro fixa toda a informação de aprendizado adquirido durante o dia.

“O sono consolida a memória e, no caso dos bebês, é ainda mais importante, eles têm muito estimulo. Por isso precisam de mais tempo de sono. Um bebê acaba dormindo cerca de 20 horas por dia”.

A alimentação é outro assunto importante quando se trata de aprendizado. De acordo com o médico pós-graduado em nutrologia, Wesley Schunk, os industrializados devem ser evitados ao máximo para as crianças. “Quanto mais natural melhor para a criança se desenvolver”, disse.

A nutricionista materno-infantil do Espaço Vida Materna, Nicolle Fiorot Laufer, ressalta que há alimentos que contribuem ainda mais para o aprendizado.

Saiba mais



Alimentação

Os pais devem sempre buscar uma alimentação mais natural possível para os filhos, evitando industrializados, de acordo com o médico pós-graduado em nutrologia, Wesley Schunk.

De acordo com a nutricionista materno-infantil do Espaço Vida Materna, Nicolle Fiorot Laufer, os melhores alimentos para o desenvolvimento são:

– Ovos: ajudam na concentração, podem ser servidos para as crianças na forma de omelete, que ainda pode ser enriquecido com legumes, como cenoura e abobrinha.

– Peixe: bom para a memória e desenvolvimento cognitivo, recomendado ser consumido pelo menos duas vezes na semana.

– Leite e iogurte: a proteína e a gordura desses alimentos fazem bem ao cérebro, pois ajudam a manter a membrana cerebral flexível e facilita a comunicação entre os neurônios; e podem ser oferecidos com frutas, mel e cereais.

– Nozes e grãos: são ricos em proteína, ácidos graxos e vitaminas que melhoram o humor e mantêm o cérebro saudável

– Aveia: mantém a memória ativa, melhorando o desempenho das crianças.

Sono

A soneca é fundamental para o bebê fixar todas as informações que recebe ao longo do dia.

É preciso desacelerar a rotina da criança perto da hora de dormir. As últimas refeições devem ser feitas antes cerca de 3 horas antes de a criança ir para a cama.

Tente evitar desenhos ou brincadeira muito agitadas perto da hora de dormir. Melodias tranquilas preparam a criança para dormir. Na hora do sono, porém, desligue o aparelho.

Um banho antes de ir para a cama pode ajudar a relaxar e ter uma melhor noite de sono. O ideal é que a criança durma o quanto for necessário. A privação do sono afeta a fixação das informações aprendidas ao longo do dia.

Reportagem especial de Lorrany Martins para o jornal A Tribuna do dia 25/06/2017