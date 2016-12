“Meu corpo não é aeroporto de demônios”, diz Sarah Sheeva

Sarah Sheeva compartilhou uma imagem no Instagram nessa quarta-feira (28) e aproveitou para fazer declarações polêmicas sobre o sexo antes do casamento. “Fazer abstinência até casar não torna alguém perfeito, pois ninguém é perfeito, a não ser Jesus Cristo”, escreveu.

A pastora e cantora, que causou ao declarar que está há 10 anos sem ver “aquilo maravilhoso”, falou sobre a sua relação com a abstinência: “Meu corpo não é aeroporto de demônios. Por isso, eu só terei intimidade sexual após o casamento (se um dia for da Sua vontade que eu me case, pois casar não é a minha meta de vida)”, declarou.

Exigente, a filha de Baby do Brasil tem uma lista de pré-requisitos estabelecidos para o futuro marido. Em um post recente, ela falou sobre suas expectativas: “Eu só fico com essa cara quando o cara é crente, lindo, rico, e tem no mínimo mais de cinco anos de abstinência!”.

Quem também compartilha da mesma opinião de Sarah é sua mãe, Baby. Ela declarou que abriu mão do sexo desde que fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo, há 18 anos.

Atualmente, Baby namora o ex-jogador de futebol Walter Casagrande. “Eu respeito todos os valores dela desde que a conheci. A opção dela em não fazer sexo é linda. Ela está esperando o homem que seja o amor da vida dela para fazer isso. Não tenho dúvida que seremos felizes”, disse ele.