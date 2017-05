Militar de 77 anos coloca ladrões para correr

Ao sair com o carro da garagem e estacionar para colocar o cinto de segurança, um expedicionário do Exército Brasileiro, de 77 anos, acabou abordado por dois motoqueiros armados. No entanto, o idoso reagiu ao assalto e foi para cima de um dos bandidos.

Diante da reação, segundo a vítima, os dois criminosos se assustaram e fugiram, deixando até mesmo o chinelo para trás. A tentativa de roubo aconteceu por volta das 7h30 desse domingo (30), na avenida César Hilal, em Bento Ferreira, Vitória.

O expedicionário David Fadini, que já atuou por 16 meses na Faixa de Gaza, no Oriente Médio, relatou que se indignou com a ação dos criminosos e partiu para cima do bandido próximo a ele, enquanto o comparsa continuava na moto dando cobertura a ação. “Eu tirei o cinto, abri a porta do carro, já jogando ela para cima dele. Empurrando ele, saí do carro partindo para cima, tentando tomar a arma”.

Segundo ele, diante de sua reação inesperada, o ladrão foi recuando, mesmo com a arma apontada para ele, até chegar na moto, subir e fugir com o comparsa.

Reportagem: Leone Oliveira