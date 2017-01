Minas Gerais tem surto de febre amarela

Minas Gerais registrou 23 casos de febre amarela nos últimos dias. Destes casos, 14 mortes foram constatadas. O surto da doença acontece nas regiões do Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce.

Após o aumento de casos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), anunciou que vai começar uma campanha de vacinação imediata para os moradores das áreas com registros de casos. A vacinação será feita na casa das pessoas, com foco nas áreas rurais, com duas doses em um intervalo de 30 dias para quem nunca foi vacinado. As pessoas que forem viajar para a região também deve ser vacinadas.

A vacinação na região de Minas vai contar com o apoio de duas equipes do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSus) e técnicos do Programa Nacional de Imunização e Coordenação-Geral das Doenças Transmissíveis, vinculados ao Ministério da Saúde.

Os casos da doença foram registrados nas cidades de Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Entre Folhas, Ubaporanga, Ipanema e Inhapim. Dezesseis casos são considerados prováveis e sete ainda estão em investigação.

Na última semana, o Ministério da Saúde fez um alerta para a Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o aumento de casos suspeitos de febre amarela no país. O Ministério reforça a necessidade de moradores de área de risco de estarem com vacinas em dia. Pela recomendação, a população adulta deve ter pelo menos duas doses, aplicadas com 10 anos de intervalo. Crianças com mais de seis meses e menores de 2 anos devem receber a primeira dose aos 9 meses e o reforço aos 4 anos.

A febre amarela é provocada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados, entre eles, o Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue. Alguns sintomas da doença são febre, dor de cabeça, náusea e vômitos.