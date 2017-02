Ministro da Defesa, Raul Jungman, chega ao Estado nesta tarde

O ministro da Defesa, Raul Jungman, chega na tarde desta segunda-feira (6) ao Espírito Santo. A chegada do ministro está prevista para as 16h30.

Jungman vai acompanhar e auxiliar o início das ações para o restabelecimento da segurança no Estado. Ele se reúne com o governador em exercício, César Colnago, no Palácio Anchieta às 17h20.

O ministro autorizou o uso das Forças Armadas no Espírito Santo, assim como o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Cerca de 80 homens da Força Nacional devem chegar ao Estado nesta segunda, enquanto outros 120 agentes devem chegar nos próximos dias. Jungman também autorizou que o Exército auxilie o Estado.