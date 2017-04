Ministro do STF manda soltar Eike Batista

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes mandou libertar o empresário Eike Batista. Eike está preso no Rio desde desde janeiro em um desdobramento da Operação Lava Jato.

Para Gilmar Mendes, o perigo que Eike oferece à ordem pública ou à instrução do processo “pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão”. Na decisão, Mendes afirmou que os crimes que Eike teria cometido “estariam ligados à atuação de um grupo político, atualmente afastado da gestão pública”.

No começo do mês, Gilmar Mendes negou um pedido de liberdade feito pela defesa de Eike. Eike Batista e seu braço-direito, Flávio Godinho, foram alvos da Operação Eficiência sob a suspeita de lavar R$ 16,5 milhões em esquema de pagamento de propinas com uso de contratos fictícios direcionadas ao ex-governador Sergio Cabral entre 2010 e 2011.

A prisão foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal. Ao conceder habeas corpus a Godinho, Gilmar Mendes justificou que “embora graves”, os fatos teriam acontecido muito tempo antes da prisão de 2017. Para ele, Godinho “não é acusado de manter um relacionamento constante com a suposta organização criminosa”.

Folha Press