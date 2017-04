Ministro estuda liberar pesca de badejo e cação

O ministro do Meio Ambiente Sarney Filho está analisando propostas para liberar a pesca de espécies de peixes hoje proibidas, segundo a assessoria do Ministério do Meio Ambiente. Entre as espécies cogitadas para liberação estão o badejo e o cação, de grande importância para a economia capixaba.

A captura dessas variedades foi tornada ilegal em todo o País pela portaria 445, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014, que inclui outros 474 animais subaquáticos.

O deputado federal Lelo Coimbra esteve com o presidente Michel Temer e o ministro do Meio Ambiente para debater a pauta no domingo (23) e na segunda-feira (24). Ele afirmou ter entregue ao ministro uma lista com 15 espécies consideradas vitais para a economia do Espírito Santo. “Estive com o presidente e com o ministro Sarney. Oferecemos uma relação das espécies relevantes para o Estado ao ministro, que deverá retornar com um resposta em até 10 dias. Ele confirmou a possibilidade de incluir essa lista na republicação da portaria que emitiu nesta semana”, informou.

A portaria referida é a de número 161, publicada no Diário Oficial da União em 20 de abril, liberando temporariamente a pesca de 15 espécies de peixes. Da lista capixaba, só o budião estava contemplado. A portaria 445 foi publicada em 2014, mas problemas legais entre os ministérios da Pesca e do Meio Ambiente atrasaram a fiscalização, que começou nas últimas semanas.

No Espírito Santo, a portaria já prejudica muito quem vive da pesca, conforme diz o presidente da Colônia dos Pescadores de Vitória, Álvaro Martins da Silva. “Para nós do Espírito Santo, quinze espécies das 475 proibidas são da maior importância para o nosso sustento, já que são peixes também consumidos em pratos típicos como a moqueca. Basicamente 90% do orçamento da pesca está em risco com a proibição. É uma situação bem difícil”, disse.

Álvaro ressaltou a importância de algumas espécies. “Precisamos que seja liberada a pesca do badejo, da garoupa, do cação e de outros que são peixes do prato do capixaba”.

Hoje, no Espírito Santo, cerca de 30 mil pessoas vivem direta e indiretamente da pesca.

Artur Sousa

Confira a reportagem completa no Jornal A Tribuna desta quarta