Monica Iozzi diz por que abandonou as redes sociais

Após ter sido processada por causa de um post pelo ministro do Supremo Tribuna Federal Gilmar Mendes, a atriz Monica Iozzi deu adeus às redes sociais. Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, exibido na quarta-feira (12), Monica explicou o motivo.

“Eu saí de tudo. Acho perigoso, a internet dá liberdade para as pessoas porque a tela do computador serve como carapaça, um escudo, é muito fácil agredir alguém. Não saí pelas agressões, toda vez que você coloca sua opinião está sujeito a isso. Sempre falei dos temas que me atraem: política, justiça social, direito das mulheres, dos negros, e claro que tem gente que diverge, não tem problema. Mas quando você fala de um estupro coletivo e as pessoas começaram a comentar que uma menina de 15 anos não tinha que estar em uma festa àquela hora, justificando, ou quando você comenta que uma travesti foi assassinada, espancada em frente a celulares e as pessoas dizem ‘ela vivia em pecado, foi pouco’… Isso começou a me assustar”

A ex apresentadora do Video Show não se arrepende. “Cheguei num momento em que uma seguidora minha falou um dia ‘Eu entendo você, mas cuidado, você está perdendo a alegria’. E eu concordei com ela, estava me afetando. Pra gente continuar lutando, e eu encaro minhas posições como uma luta, tem que ter aquela alegria, esperança no coração. E as redes sociais estavam matando a minha esperança”.