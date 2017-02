Morador de rua dorme em cama box

A foto de um morador de rua dormindo em uma cama box tem chamado a atenção de internautas nas redes sociais. A cena foi flagrada na rua Pedro Busatto, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, após a onda de violência e roubos que acontecem na Grande Vitória e no Estado com a falta de policiamento.

Alguns internautas compartilharam a foto e questionam se a cama box seria resultado de algum desses roubos ou saques.

“Olhem como estão os mendigos de Jardim camburi”, disse um internauta.

“Vai ter gente falando que é fruto de roubo”, compartilhou outro.