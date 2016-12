Morador que espancou faxineira é transferido para presídio

O bacharel em Direito Bertrand Aron Vibert Franceschi, de 31 anos, que espancou a faxineira Creonice Coutinho dos Santos, 43 anos, em um condomínio na Praia do Canto, em Vitória, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana por volta das 8h desta sexta-feira (30).

Em depoimento à polícia ele disse que comprou e usou cocaína e que também fez uso de bebida alcoólica. No carro do acusado, policias encontraram latas de cerveja vazias e 13 pinos de cocaína.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Bertrand foi autuado por tentativa de feminicídio e por porte de drogas para uso próprio.

A faxineira segue internada. De acordo com a família, o estado de saúde dela é considerado estável, mas não há previsão de alta.

As câmeras de segurança do condomínio registraram a agressão (imagens fortes). Imagens da TV Tribuna mostram que as paredes ficaram sujas de sangue da vítima e do acusado.