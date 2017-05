Moradores reclamam de pagar taxa de lixo junto com IPTU em Vitória

A forma de pagamento da taxa de lixo que fez o prefeito de Vila Velha, Max Filho, entrar na Justiça também está sendo contestada por moradores dos outros municípios da Grande Vitória.

Em Vitória, Serra e Cariacica, a taxa é cobrada junto com o boleto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o que tem gerado reclamação. “A época em que o IPTU chega é muito apertada para a população, e adicionar outras taxas no carnê é muito pesado”, afirmou o coordenador geral da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Fabrício Pancotto.

A reclamação do atual prefeito de Vila Velha foi parecida. A Tribuna trouxe na edição de terça-feira, dia 2 de maio, uma reportagem mostrando que Max Filho está com um processo no Tribunal de Justiça por contestar o valor e a forma de pagamento da taxa de lixo junto ao IPTU do município.

“O Max não concordou com a cobrança, que era feita junto com o IPTU, e decidiu não fazer o pagamento. O pagamento foi feito em juízo”, disse o advogado do prefeito, Gustavo Nobre.

Atualmente, a taxa de lixo em Vila Velha é cobrada no mesmo carnê do IPTU, mas os tributos são separados. Ou seja, o morador canela-verde pode pagar os dois tributos em épocas diferentes.

A realidade não é a mesma dos moradores dos municípios vizinhos. Em Vitória, Serra e Cariacica, os dois impostos vêm juntos e não podem ser quitados de forma separada.

O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio, também é contra a cobrança casada e diz que a prefeitura precisa buscar outras formas de cobrar o imposto.

“Quando você coloca a conta casada, a pessoa é obrigada a pagar algo que nem sempre ela quer pagar. Vejo essa questão com muita restrição, então acho que as taxas precisam ser separadas”, disse.

Para Fabrício Pancotto, coordenador geral da Associação de Moradores de Jardim da Penha, o orçamento da população não acompanhou o aumento dos impostos e a forma de cobrança prejudica os moradores.

“Jardim da Penha, por exemplo, tem muitos moradores que estão na região há muito tempo, e financeiramente não acompanharam esses aumentos. Taxa de coleta de lixo não combina com IPTU, não tem relação com o imposto. Deveria ser feito um estudo para cobrar essa taxa de outra forma”, opinou.

Em nota, a prefeitura de Vitória confirmou que as taxas chegam juntas.

Já a prefeitura de Cariacica disse, também em nota, que não pretende mudar a forma de cobrança. “O município não tem intenção de realizar mudança nesta forma de cobrança, separando-a em boletos distintos”, afirmou.

Pedidos pela coleta seletiva em mais bairros

A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) é um imposto cobrado com a promessa de retorno em melhorias para a população, mas moradores de alguns bairros de Vitória dizem que o investimento na área ainda é pequeno.

Uma das reclamações é a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis diretamente nas residências. Atualmente, o projeto “Porta a Porta” só funciona na Praia do Canto, como mostrou a reportagem de A Tribuna no dia 27 de abril.

“O problema da coleta de lixo nos bairros melhorou bastante, mas não temos a coleta de lixo seletiva ainda. Essa taxa, que é alta, precisa ser revertida para o bem da comunidade”, afirma o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio.

Os moradores de Jardim da Penha também aguardam pelo recolhimento do lixo reciclável. Morador do bairro, o sociólogo Felipe Ribeiro, 35, diz que o serviço público de coleta de lixo não atende todas as demandas do bairro.

“Falta transparência sobre essa cobrança casada. Além disso, a prefeitura não recolhe o lixo reciclado. Os moradores até separam, mas de nada adianta, pois no recolhimento é tudo misturado”, disse.

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços (Semse), em comunicado no site da Prefeitura de Vitória, “os recursos são investidos na coleta mecanizada de resíduos domiciliares e comerciais, coleta manual de resíduos domiciliares e comerciais, transportes de resíduos, serviço Papa-Móveis, operação da Unidade de Transbordo, operação e manutenção de aterro sanitário, qualificação e manutenção dos serviços”.

A TCRS substitui a antiga Taxa de Limpeza Pública. “Essa taxa é mais justa, pois seu valor é definido de acordo com a estimativa de geração de lixo do imóvel. Antes, era cobrada apenas de acordo com a área e a utilização”, disse a nota.

Já o serviço “Porta a Porta” deve ser ampliado gradativamente, segundo o Gerente da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Diego Rodrigues.

Taxa separada somente em Vila Velha

Taxa de lixo na Grande Vitória

A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), conhecida como Taxa de Lixo, é um imposto cobrado pelas administrações municipais.

Vitória

A taxa de lixo na Capital vem com o carnê do IPTU, com o valor individual informado.

Os recursos, segundo a prefeitura, são investidos na coleta mecanizada de resíduos domiciliares e comerciais, coleta manual de resíduos domiciliares e comerciais, transportes de resíduos, operação e manutenção de aterro sanitário, qualificação e manutenção e outros serviços.

O valor para cada morador é diferente e depende da área e do bairro onde o imóvel está situado.

O cálculo é feito pelo resultado da multiplicação entre o Valor Unitário de Referência (VUR), que corresponde ao rateio do custo total dos serviços, pelo respectivo número de cadastros tributáveis; o

Fator de Localização (Floc) do imóvel e o Fator de Porte (Fporte), que é o potencial de produção de lixo, definido por faixas de tamanho da edificação e as características dos resíduos produzidos.

Entram no cálculo a localização, o tipo de ocupação (residencial, comercial, industrial) e o porte do imóvel.

O pagamento da taxa só pode ser feito junto ao IPTU, que pode ser quitado em cota única ou parcelado em até oito vezes. O prazo para o pagamento da primeira parcela terminou no dia 15 de março.

Vila Velha

A taxa de lixo chega com o carnê do IPTU, mas pode ser quitada de forma separada.

O cálculo é baseado em quatro fatores: fator de Coleta (custo anual do serviço de coleta do lixo, dividido pelo número de contribuintes tributáveis na cidade), Fator de Passada (quantidade de vezes que o caminhão do lixo passa por uma via), Fator de Uso ( calculado de acordo com o tipo de utilidade do imóvel) e Fator de Área (baseado na região e área construída).

A cobrança diferencia os valores para os imóveis residenciais, não residenciais e territoriais, por seus respectivos fatores de uso.

A prefeitura não informou o prazo para o pagamento da taxa de lixo.

Cariacica

A taxa de lixo chega ao morador no mesmo carnê do IPTU e precisa ser quitada de forma casada.

O imposto pode ser parcelado em quatro ou oito vezes, dependendo do valor, com parcela mínima de R$ 10.

Quem efetuou o pagamento em cota única nos últimos cinco anos teve desconto de 15% no pagamento da taxa única.

O cálculo para cobrança da taxa é feito seguindo uma tabela determinada pelo Código Tributário do Município, de forma diferenciada para imóveis residenciais e não residenciais.

O prazo para pagamento da cota única ou da primeira parcela terminou no dia 11 de abril.

Serra

A taxa de lixo chega para o morador junto com o carnê do IPTU.

O pagamento da taxa só pode ser feito junto ao IPTU, que pode ser quitado em cota única ou parcelado em até seis vezes.

O prazo para pagar a cota única do IPTU ou a primeira parcela terminou no dia 12 de abril.

O contribuinte que pagou em cota única teve desconto de 10%.

A cobrança da taxa de lixo é feita de acordo com a área e a utilização do imóvel. O tamanho da frente do imóvel também interfere no valor. Quanto maior o terreno, maior a taxa.

Para locais que não têm coleta de lixo, não é cobrada a referida taxa, segundo o secretário da Fazenda da Prefeitura da Serra, Cláudio Mello.

Fonte: Prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

Reportagem de Rafael Gomes para a edição desta quinta-feira (4) do jornal A Tribuna.