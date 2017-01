Morre 2º paciente com doença misteriosa na Bahia

A doença misteriosa que provoca dor muscular intensa e deixa a urina preta causou a segunda morte na Bahia. A morte foi registrada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) no sábado (7) em Salvador e divulgada na quarta-feira (11).

Segundo a secretaria, a segunda vítima também foi um homem, que não teve sua identidade e idade divulgados. Uma investigação foi aberta pela Vigilância Epidemiológica da Bahia para apurar se a doença causou a morte. Os pacientes que apresentam os sintomas da doença desconhecida são tratados como “mialgia (dor) aguda a esclarecer”, pela falta das causas da doença.

A primeira morte suspeita da doença ocorreu em 31 de dezembro e também é investigada pela Vigilância Epidemiológica. Um homem morreu em Vera Cruz, na região metropolitana de Salvador.

De 14 de dezembro a 5 de janeiro foram notificados 52 casos suspeitos da doença nas cidades de Salvador, Vera Cruz e Lauro de Freitas. A Sesab informou que investiga as causas da doença. As primeiras suspeitas eram que de peixes consumidos na região do Litoral Norte da Bahia estavam causando intoxicação. Foram encontrados vestígios de enterovírus e parechovírus em amostras de pacientes analisados no laboratório de virologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A coordenação do laboratório espera divulgar um diagnóstico mais preciso até sexta-feira (13).

“Nós trabalhamos com quatro hipóteses: contaminação por bactérias, por vírus, por metais pesados e por toxina. A nossa maior preocupação é o número de casos. Nós estamos hoje com 52 casos, e não temos uma resposta para dar à população, e isso nos traz uma grande angústia”, explicou a superintendente de vigilância à saúde da Sesab, Ita Cácia Aguiar.