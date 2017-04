Morre aos 70 anos o ex-presidente da Câmara de Vitória José Coimbra

O ex-presidente da Câmara de vereadores de Vitória José Coimbra morreu na madrugada deste sábado (8) aos 70 anos. Ele, que também era advogado criminalista, sofreu uma parada cardiorespiratório após 40 dias internado no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha.

O irmão, o deputado federal Lelo Coimbra, confirmou o falecimento em suas redes sociais. “É com pesar que informo a todos o falecimento do meu irmão e ex-vereador de Vitória José Coimbra”, escreveu. “É uma grande perda para a família. Coimbra é o meu irmão mais velho e, com a morte do meu pai, ajudou muito a todos nós e à nossa mãe. Sempre solidário e parceiro com todos que com ele conviveram. Fica agora a saudade, somado à boa lembrança de tê-lo tido ao nosso lado. Ele sempre teve intimamente ligado aos esportes náuticos, à vida comunitária e associativa, fortalecidas ainda mais nos três mandatos de vereador que exerceu em Vitória.”

O velório será no domingo (9) a partir das 8h no cemitério de Santo Antônio, na Capital. O enterro será às 11h, no mesmo local.

Coimbra foi vereador de Vitória por três mandatos seguidos, era presidente do Clube de Pesca de Santo Antônio, conselheiro da Confederação Brasileira de Pesca e ex-presidente da escola de Samba Novo Império. Como tinha participação ativa na Novo Império também era o presidente de honra da agremiação. Ele deixa esposa e dois filhos.