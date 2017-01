O sociólogo, filósofo e escrito Zygmunt Bauman morreu nesta segunda-feira (9) aos 91 anos. Ele é considerado um dos intelectuais chaves do século 20, foi o criador do conceito de “modernidade líquida” e ainda se mantinha ativo com a publicação de textos e vídeos. A morte do sociólogo foi anunciada pelo jornal polonês Gazeta Wyborzca.

Bauman nasceu na Polônia em 1925. Ele fugiu com a família do país devido ao Nazismo, e depois, foi exilado da União Soviética, após ser expulso pelo Partido Comunista, em uma confusão marcada pelo anti-semitismo envolvendo conflitos em Israel.

Ele morou em Tel Aviv, em Israel, e depois na Inglaterra, se instalando na Universidade de Leeds, onde permaneceu a maior parte de sua carreira.

A obra de Bauman ficou conhecida nos anos 1960, e ele recebeu vários prêmios durante sua vida, como o Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades, em 2010. Suas obras mais conhecidas são “Amor Líquido”, “Sociedade Líquida”, entre outras em que trabalhou o conceito de Modernidade Líquida. Ele também escreveu sobre política, medo e economia.

O sociólogo planejava um novo lançamento para janeiro, “Estranhos à Nossa Porta”, que traria uma reflexão sobre a crise migratória na Europa. Segundo a Editora Zahar, que publica a obra do autor no Brasil, o escritor analisa na obra as origens, os contornos e o impacto do “pânico moral” que os refugiados despertam em algumas pessoas.