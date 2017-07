Morre bebê baleado na barriga da mãe no Rio de Janeiro

O bebê baleado dentro do útero da mãe no fim do mês passado em Duque de Caxias, Baixa Fluminense, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde deste domingo (30). O menino Arthur completaria neste domingo um mês de nascido, período em que ficou internado no CTI do hospital municipal Adão Pereira Nunes, no mesmo município.

A mãe de Arthur, Claudineia dos Santos Melo, estava grávida de 39 semanas quando foi baleada. Ela estava indo ao mercado no momento do ocorrido e teve de ser submetida a um parto de emergência. A mãe foi surpreendida por um tiroteio entre a polícia e criminosos.

Até o momento, as investigações não apontaram os responsáveis pelo disparo que atingiu A criança teve de ser retirada as pressas porque a bala atravessou seu tórax, perfurou os dois pulmões e atingiu também sua coluna. Havia a possibilidade de o menino, caso resistisse, ficasse paraplégico. A criança passou um mês entubada no hospital. O menino morreu às 14h deste domingo. Por volta das 5h30 da manhã, a criança teve uma hemorragia digestiva e não resistiu aos ferimentos.

“Todos os procedimentos para reverter o quadro foram adotados, porém não houve resposta clinica do paciente”, informa nota da secretaria de Saúde do Estado, que confirma a morte. Ainda não há informações sobre quando a criança será enterrada.

A criança morre no mesmo dia em que o presidente Michel Temer fez uma visita ao Rio para sobrevoar áreas que estão sob patrulhamento de tropas federais, enviadas ao Estado para tentar conter a onda de violência no Estado.

Agência Folhapress