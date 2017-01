Morre bebê de empresária baleada na barriga pelo marido

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), confirmou no final da tarde desta terça-feira (10) a morte do bebê da empresária que foi baleada na barriga pelo próprio marido no último domingo (8).

O bebê, que estava com seis meses, precisou ser retirado em uma cesárea de emergência logo após o ocorrido. A jovem de 23 anos continua internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

A Justiça manteve a prisão do inspetor penitenciário Rafael Zardo Neto, de 34 anos. Para o Judiciário, não há evidências de que o tiro possa ter sido acidental, como relatado pelo acusado, durante sua prisão. A decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho, de manter a prisão, foi publicada na manhã de segunda-feira após Rafael passar pela audiência de custódia.

A magistrada considerou o fato de o servidor ter sido treinado para atirar, bem como o relato da vítima de que o casal havia discutido e que o autuado teria sacado a arma para dar um susto nela, mas acabou atingindo-a.

“O autuado é inspetor penitenciário, tem formação para manusear armamento e, neste momento, as versões apresentadas, não há possibilidade de se concluir pelo tiro acidental. Assim, no caso presente, entendo por indeferir o pedido de liberdade formulado pela defesa, eis que a periculosidade do

autuado evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido basta”, diz a decisão.

Segundo os autos, no que se refere ao risco que o inspetor possa causar, permanecendo em liberdade, a Justiça explicou que pode ser observada uma gravidade da conduta do servidor, que cometeu, em tese, três crimes: homicídio tentado e duplamente qualificado, condução de veículo automotor sob o efeito de álcool e posse de drogas para consumo pessoal, já que, no veículo em que estava, dois pinos de cocaína foram apreendidos.

A juíza frisou que a vítima estava grávida do autuado, evidenciando a necessidade de sua prisão para

resguardar a ordem pública. “(…)A conduta é considerada grave e abala a paz pública diante da maneira de execução do crime, demonstrando ser dotado de alta periculosidade. Demonstrando que nenhuma outra medida cautelar é suficiente e adequada para impedir a reiteração criminosa”.