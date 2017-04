Morre pai da atriz Camila Queiroz

A assessoria de imprensa de Camila Queiroz divulgou, na tarde deste domingo (9), um comunicado informando sobre a morte do pai da atriz, Sérgio Queiroz.

No comunicado, a Camila não fala sobre as causas da morte do pai, mas destaca os ensinamentos deixados por ele e agradece o apoio nesse momento difícil:

“Meu pai será nosso grande exemplo de amor, dignidade e caráter. Seus ensinamentos ficarão guardados para sempre em nossos corações. Eu e minha família agradecemos o carinho, apoio e compreensão de todos nesse momento difícil”.

Casado com a mãe de Camila, Eliana, há 31 anos, Sérgio também tinha outras duas filhas, Melina e Caroline.