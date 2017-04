Morre radialista atingida por carro alegórico no carnaval do Rio

A radialista Elizabeth Ferreira Joffe, 55 anos, vítima do acidente com carro alegórico no Carnaval do Rio, morreu na manhã deste sábado (29). Sua morte foi confirmada pela direção do Hospital Quinta D’Or, onde ela estava internada.

Conhecida como Liza Carioca, a radialista trabalhava como repórter de pista da Ativa FM e estava na área próxima à concentração na Marques de Sapucaí, quando foi atingida pelo carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Vinte pessoas ficaram feridas no acidente.

Neste sábado, amigos e fãs de Liza manifestaram pesar em publicações na página de uma rede social de Paulo Guterrez, marido da radialista. “O jornalismo carnavalesco está de luto”, escreveu um amigo. “A Liza foi uma guerreira”, escreveu outro.

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e a Paraíso do Tuiuti lamentaram a morte da radialista.