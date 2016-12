Morro do Moreno vira ponto de abandono de animais

Conhecida pelas suas belezas naturais e vista privilegiada da baia de Vitória, a região do Morro do Moreno tem sido usada para uma finalidade que está desagradando os residentes do entorno: ponto de abandono de animais. Moradores relatam casos constantes de cães deixados nas proximidades.

O episódio mais recente aconteceu na tarde de sexta-feira (16) em que uma cadela e seus cinco filhotes foram abandonados no local. Assustada, a mãe demonstrava agressividade até com pessoas que tentavam se aproximar para ajudar. Neste sábado (17), a família de cães já havia sido acolhida.

O momento do abandono foi flagrado pelas câmeras de segurança instaladas na região pela Associação de Moradores do Morro do Moreno. Segundo o presidente da associação, Carlos Salles, “o abandono de animais é frequente. Temos que denunciar para que situações como essa não voltem a acontecer”.

Segundo a lei nº 9.605/1998, artigo 32, mau-tratos, que inclui abandono, a animais é crime com pena de três meses a um ano e multa e deve ser denunciado à polícia.