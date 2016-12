Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por caminhonete em Vila Velha

Um técnico em edificações, de 23 anos, sofreu um acidente de moto na madrugada deste sábado (24). Cleverson Krobel Zanon bateu em uma caminhonete em um cruzamento e acabou perdendo o controle da moto.

O acidente aconteceu por volta das 4h30 da no bairro Cobilândia, em Vila Velha. O jovem estava em uma Kavazaky Ninja 250 cilindradas azul e seguia para Castelo Branco, em Cariacica no momento do acidente.

Testemunhas disseram que o motorista da caminhonete avançou o sinal vermelho.

A vítima foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde está internado em estado grave. O motorista da caminhonete fugiu após o acidente, mas a placa do veículo caiu no local e pode ajudar na identificação.

Leia a reportagem na íntegra na edição de domingo (25) do Jornal a Tribuna.