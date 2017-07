Motociclista morre após bater de frente com caminhonete na BR-101

Um motociclista morreu após colidir frontalmente com uma caminhonete S10 na noite de sexta-feira (7), no km 68,6 da BR-101, em São Mateus.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 19h30, em frente à Petrobras. O motociclista seguia sentido sul. Ao ultrapassar uma carreta, ele invadiu a contramão e bateu de frente com a caminhonete que seguia no sentido contrário.

J. da H. C., de 52 anos morreu no local do acidente. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de São Mateus. O motorista da S10 não teve ferimentos.