Motociclista morre após bater de frente com carro

Uma jovem morreu na manhã desta terça-feira (11), vítima de um acidente de trânsito na Rodovia do Penedo (ES 487), em Itapemirim. As informações são do site Aqui Notícias.

De acordo com a Guarda Municipal, Tatiana Mendes pilotava uma motocicleta NXR 150 Bros e bateu de frente com um carro. O acidente aconteceu por volta das 6h15, no trecho que liga Rio Novo do Sul a Itapemirim.

A equipe de resgate da guarda socoreu a motociclista e o motorista do carro. Os dois foram levados para o Hospital Evangélico do município, mas Tatiana não resistiu aos ferimentos.

O corpo da jovem foi removido pela perícia técnica da Polícia Civil para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Tatiana era moradora da comunidade de Afonso, no interior de Itapemirim.